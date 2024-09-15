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وداعاً لأخطر مهنة شاهقة
منوعات
2024-09-15 | 09:52
Alsumaria Tv
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1,361 مشاهدة
السومرية نيوز
– منوعات
أقدمت
شركة
Robotics بطرح روبوت Ozmo، وهو أول نظام آلي لتنظيف النوافذ في العالم، ما يؤهلنا لتوديع تلك المهنة الخطرة في العالم.
وتم تثبيت الروبوت في مبنى مكاتب مكون من 45 طابقًا يقع في شارع الأمريكتين في مانهاتن.
ويجمع النظام وفقًا لموقع "fast company"، بين الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار المتطورة، لتنظيف النوافذ أسرع بثلاث مرات من البشر.
وبين
تقرير
الموقع، أنه من المؤكد أن يحدث هذا تحولًا كاملًا في صناعة تنظيف النوافذ البالغة قيمتها 40 مليار دولار، وفقًا لرئيس Skyline Robotics ومدير العمليات
فيها
روس بلوم.
ويمثل غسيل النوافذ شريحة كبيرة من
سوق
خدمات التنظيف العالمية، والتي بلغت قيمتها 392 مليار دولار في عام 2023.
وأشار بلوم في حديثه بأن هذا الإنجاز سيكون صعبًا بالنسبة للبشر الذين يكسبون عيشهم من تنظيف النوافذ، ولكن مثل المهن الأخرى عالية الخطورة، يعد هذا تغييرًا ضروريًّا.
ففي
الولايات
المتحدة، وثقت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) 88 حادثًا تتعلق بمنظفي النوافذ على مدار فترة 15 عامًا، أدت 62 منها إلى الوفاة.
وفي مدينة نيويورك وحدها، تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 200 عامل تنظيف نوافذ يموت أثناء العمل كل عام.
وفي المملكة المتحدة، يحدث ما يصل إلى 30 إصابة خطيرة سنويًّا بين عمال تنظيف النوافذ.
كيف يعمل الروبوت
تم تصميم Ozmo لتقليد غاسلات النوافذ البشرية التي يتم تعليقها من منصة معلقة على سطح المبنى.
ويتولى ذراعان آليان من صنع
شركة
الروبوتات Kuka عملية التنظيف، ويشرف عليهما حاليًّا عامل بشري.
ويوضح بلوم، أن الإشراف البشري لا يزال ضروريًّا بسبب المتطلبات التنظيمية، ونحن نستخدم هذا "الشخص الثالث" كمشغل للروبوتات. يقوم بوضع المنصة، والنقر على زر "بدء التنظيف"، ومراقبة النظام.
وتم تجهيز الروبوتات بنظام Lidar (كشف الضوء والمدى) الذي يرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للمناطق المحيطة به، ما يسمح للروبوت بتحديد
موقعه
بدقة بالنسبة لواجهة المبنى.
ويقوم النظام بمسح كل زاوية ومنحنيات، وضبطها في الوقت الفعلي لضمان التنظيف الأمثل.
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