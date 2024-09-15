ترامب يهاجم تايلور سويفت بعد تأييدها هاريس

وكتب على تروث سوشيال بأحرف كبيرة "أنا أكره تايلور سويفت!"ونشرت تأييدها لهاريس بعد المناظرة الحاسمة جرت على قناة بين وهاريس.وكانت قد دعمت سابقًا الرئيس جو في انتخابات 2020 وفاز بالرئاسة.وتحظى النجمة الأميركية الشهيرة بجماهيرية لم يسبق لها مثيل وقد كان إعلان تأييدها لهاريس بمثابة دعوة ضمنية لجماهيرها تأييد كاميلا في مواجهة .