"أيام الجاي".. هل يعدّ فضل شاكر أيام هروبه من العدالة؟ وما هي نهايته؟

طرح الفنان فضل شاكر أغنية بعنوان "أيام الجاي" وهو مختبئ بأحد الأماكن في لبنان، ونشرها على كافة المنصات الموسيقية الرقمية وقناته الرسمية على اليوتيوب. وفور إصدار الأغنية حقّقت نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث تخطّت ال850 الف مشاهدة على اليوتيوب.وجاءت كلمات فقرة من الأغنية، كالتالي:"عم عد الليالي اللي سهرتا لحالي...عم اتذكر حدا ناسيني...بعدو عقلبي غاليعم دور ع.خيالو.. شو عامل بحالهمن مدة ماعم يحكيني و لا بخطر عباله".وتفاعل الرواد مع العمل الجديد للفنان الهارب من العدالة، وأشاد بأدائه وقال: "من الأخير لاحدى يغني من بعدك يا استاذ الرومانسية والإحساس لما يجتمع ماضي مع فضل شاكر بتكون هيك .. اكتر من رائعة". وآخر كتب: "بس انت تستحق الحب والوفاء والإخلاص.. لأنك انسان طيب وخلوق ووفي وهذا سر حبنا واحترامنا لك.. الله يسعد قلبك ويحقق كل أمنياتك".