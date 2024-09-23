القهوة تبشر مرضى ضغط الدم بذاكرة قوية.. ما العلاقة؟

وتشير النتائج، التي نُشرت في "ساينتفيك ريبورتيز"، إلى أن شرب نصف كوب إلى كوب من القهوة كل يوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط.وحلل البحث البيانات من في المتحدة، والتي تتضمن سجلات صحية لأكثر من 500000 شخص، للتحقيق في وجود صلة محتملة بين تناول الكافيين والخرف.ووجد التحليل أن الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف، ومع ذلك، فإن أولئك الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل مقارنة بغير الشاربين.وكان نوع القهوة مهما أيضا، حيث رأى الأفراد الذين يطحنون حبوبهم بأنفسهم المزيد من الفوائد.ويعتقد الباحثون أن انخفاض خطر الإصابة بالخرف قد يكون مرتبطًا بخصائص القهوة المضادة للالتهابات وقدرتها على دعم صحة حاجز الدم في الدماغ، وكلاهما مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف في دراسات سابقة.وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، يؤكد مؤلفو الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الارتباط، حيث تستند الدراسة إلى الارتباط وليس السببية المباشرة.