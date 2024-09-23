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بصمة الإصبع لملء كلمات المرور.. قريبا في "غوغل كروم كاناري"
منوعات
2024-09-23 | 14:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
162 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
يختبر متصفح غوغل كروم ميزة
جديدة
تتطلب من المستخدمين إدخال رقم التعريف الشخصي أو استخدام بصمة الإصبع أو مصادقة الوجه لملء كلمات المرور.
ومن المعروف عن غوغل كروم أنه من أحد أكثر المتصفحات شيوعًا، إذ يستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم، ويلجأ إليه الناس غالبًا لتخزين معلومات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمواقع الويب المختلفة.
نقطة تحوّل
رغم شهرته الواسعة، تمكّن بعض قراصنة الويب في الأعوام الأخيرة، باستخدام برامج ضارة مثل StealC ، من سرقة المعلومات الخاصة بالمستخدمين وكلمات المرور المحفوظة وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.
وبهدف منع ذلك، وكخطوة من شأنها أن تشكّل نقطة تحوّل في هذا المجال، يبدو أن غوغل تعمل على ميزة
جديدة
من التطبيق لأجهزة أندرويد، تتطلب مصادقة بيومترية لملء بيانات اعتماد تسجيل الدخول تلقائيًا.
ووفقًا للتسريبات، فإن إصدار كاناري من لنظام أندرويد يحتوي الآن على علامة تجعل مصادقة بصمة الإصبع أو الوجه ضرورية، قبل أن يتمكن المستخدمون من ملء حقل
كلمة
المرور والدخول إلى حساباتهم.
ولتمكين الميزة، سيتعين على المستخدمين تثبيت إصدار كاناري من غوغل كروم من خلال متجر بلاي.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب تشغيل التطبيق، وكتابة "Chrome://flags" في شريط العناوين على الصفحة التي تظهر، والبحث بعد ذلك عن مفتاح التبديل المسمى "#biometric-auth-identity-check" والقيام بتمكينه.
ونظرًا لأن الوظيفة متاحة حاليًا في إصدار كاناري من غوغل كروم لنظام أندرويد، وهو إصدار تجريبي لأولئك الذين يريدون تجربة ميزات جديدة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر الخيار في الإصدار المستقر.
ميزات
جديدة
لإعطائك ملخصًا سريعًا عن الأمر، اختبرت غوغل ميزة مماثلة لمتصفح كروم قبل بضعة أعوام، لكن لسبب ما، لم تجعلها متاحة للجميع، بينما كانت متصفحات مثل
مايكروسوفت
إيدج تحتوي بالفعل على هذه الميزة منذ فترة.
وفي
الشهر
الماضي، أضافت غوغل مجموعة من الميزات
الجديدة
إلى كروم على الكمبيوتر، تتضمن تكامل Google Lens وميزة مقارنة علامات التبويب، بالإضافة إلى البحث في التاريخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
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