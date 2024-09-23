Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية جديدة على بلدات في لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بصمة الإصبع لملء كلمات المرور.. قريبا في "غوغل كروم كاناري"

منوعات

2024-09-23 | 14:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بصمة الإصبع لملء كلمات المرور.. قريبا في &quot;غوغل كروم كاناري&quot;
162 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يختبر متصفح غوغل كروم ميزة جديدة تتطلب من المستخدمين إدخال رقم التعريف الشخصي أو استخدام بصمة الإصبع أو مصادقة الوجه لملء كلمات المرور.

ومن المعروف عن غوغل كروم أنه من أحد أكثر المتصفحات شيوعًا، إذ يستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم، ويلجأ إليه الناس غالبًا لتخزين معلومات مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمواقع الويب المختلفة.
 
نقطة تحوّل
 
رغم شهرته الواسعة، تمكّن بعض قراصنة الويب في الأعوام الأخيرة، باستخدام برامج ضارة مثل StealC ، من سرقة المعلومات الخاصة بالمستخدمين وكلمات المرور المحفوظة وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.
 
وبهدف منع ذلك، وكخطوة من شأنها أن تشكّل نقطة تحوّل في هذا المجال، يبدو أن غوغل تعمل على ميزة جديدة من التطبيق لأجهزة أندرويد، تتطلب مصادقة بيومترية لملء بيانات اعتماد تسجيل الدخول تلقائيًا.
 
ووفقًا للتسريبات، فإن إصدار كاناري من لنظام أندرويد يحتوي الآن على علامة تجعل مصادقة بصمة الإصبع أو الوجه ضرورية، قبل أن يتمكن المستخدمون من ملء حقل كلمة المرور والدخول إلى حساباتهم.
 
ولتمكين الميزة، سيتعين على المستخدمين تثبيت إصدار كاناري من غوغل كروم من خلال متجر بلاي.
 
وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب تشغيل التطبيق، وكتابة "Chrome://flags" في شريط العناوين على الصفحة التي تظهر، والبحث بعد ذلك عن مفتاح التبديل المسمى "#biometric-auth-identity-check" والقيام بتمكينه.
 
ونظرًا لأن الوظيفة متاحة حاليًا في إصدار كاناري من غوغل كروم لنظام أندرويد، وهو إصدار تجريبي لأولئك الذين يريدون تجربة ميزات جديدة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر الخيار في الإصدار المستقر.
 
ميزات جديدة
 
لإعطائك ملخصًا سريعًا عن الأمر، اختبرت غوغل ميزة مماثلة لمتصفح كروم قبل بضعة أعوام، لكن لسبب ما، لم تجعلها متاحة للجميع، بينما كانت متصفحات مثل مايكروسوفت إيدج تحتوي بالفعل على هذه الميزة منذ فترة.
 
وفي الشهر الماضي، أضافت غوغل مجموعة من الميزات الجديدة إلى كروم على الكمبيوتر، تتضمن تكامل Google Lens وميزة مقارنة علامات التبويب، بالإضافة إلى البحث في التاريخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

بصمة

كوكل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-23
Play
23-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Play
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Morning Live
Play
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
Play
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
Play
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
Play
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
من الأخير
Play
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
Play
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
Play
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
Play
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
Play
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
عشرين
Play
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
Play
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-23
Play
23-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Play
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Morning Live
Play
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
Play
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
Play
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
Play
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
من الأخير
Play
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
Play
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
Play
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
Play
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
Play
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
عشرين
Play
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
Play
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
اخترنا لك
5 ميزات جديدة يقدمها iMessage.. ما هي؟
14:34 | 2024-09-23
لتجنب إزعاج الإعلانات.. "يوتيوب" يقدم ميزة جديدة
13:09 | 2024-09-23
القهوة تبشر مرضى ضغط الدم بذاكرة قوية.. ما العلاقة؟
09:10 | 2024-09-23
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح؟
07:35 | 2024-09-23
عمرها 200 عام.. العثور على رسالة تركها عالم آثار في زجاجة
10:51 | 2024-09-22
ما هو فرق مقاوم أو مضاد للماء بالنسبة للهواتف؟
05:45 | 2024-09-22
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.