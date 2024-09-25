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5 ميزات قد يتجاهلها مستخدمو "ماك"
منوعات
2024-09-25 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
163 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تحتوي أجهزة "ماك" على كثير من الميزات التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل، فإذا كنت من مستخدميها إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة منها باستخدام هذه الميزات المضمنة البسيطة.
وعلى الرغم من أن أجهزة "ماك" ليست شائعة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية "ويندوز"، إلا أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمونها في جميع أنحاء العالم.
يمكن لمستخدمي أجهزة "ماك" التي تعمل بنظام التشغيل "macOS 15 Sequoia" الآن
الوصول إلى
أجهزة "ايفون" الخاصة بهم على أجهزة "ماك" بدون أي تطبيق تابع لجهة خارجية.
وما عليك سوى فتح تطبيق "iPhone Mirroring" على جهاز "ماك"
الخاص
بك، وإكمال عملية الإعداد لمرة واحدة والمصادقة. من
بعدها
يمكنك الاستمرار في استخدام "آيفون" على جهاز "ماك" لتلقي الإشعارات، ومشاهدة المحتوى المخزن على الهاتف، والوصول إلى تطبيقات مثل "إنستغرام"، والكثير من الأشياء الأخرى.
أخذ لقطة شاشة
وإذا كنت تستخدم تطبيقًا تابعًا لجهة خارجية أو خيارات قائمة معقدة لالتقاط لقطة شاشة لجهاز "ماك"
الخاص
بك، هناك طريقة سهلة للقيام بذلك؛ إذ يمكنك التقاط لقطة شاشة للنافذة بأكملها على جهاز "ماك" بالضغط على "Shift + Command + 3"، وإذا كنت تريد التقاط لقطة شاشة جزئية، فاضغط على "Shift + Command + 4" في الوقت نفسه.
استخدام تطبيقين معا
تعتبر أجهزة "ماك" قوية في أداء المهام المتعددة، حيث يمكنك استخدام تطبيقات متعددة في الوقت نفسه. ويمكن
الوصول إلى
جميعها من شريط الأدوات، الذي يوجد عادةً في الأسفل. كذلك يمكنك أيضًا تكوين شريط الأدوات ليظل على اليمين أو اليسار أو حتى في الجزء العلوي من الشاشة.
ولاستخدام تطبيقين على نفس الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على الزر الأخضر في تطبيق معين، وسحبه إلى الجانب الأيمن أو الأيسر، حيث سيشغل تطبيق آخر تلقائيًا النصف الآخر من الشاشة.
توقيع مستند رقمي
ويمكن لمستخدمي أجهزة "ماك" التوقيع إلكترونيًا على ملف "PDF" دون الحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية مثل "Adobe Acrobat"، وللتوقيع إلكترونيًا على ملف "PDF"، ما عليك سوى فتح المستند وفتح شريط أدوات إظهار العلامات والنقر فوق أيقونة التوقيع وإنشاء أو استخدام توقيع موجود.
وإذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، يمكنك إنشاء توقيع جديد باستخدام لوحة التتبع، التي يمكن استخدامها أيضًا للتوقيع إلكترونيًا على المزيد من مستندات "PDF" في المستقبل.
التنقل بين التطبيقات
وللتنقل بين التطبيقات المختلفة على جهاز "ماك"، ليست هناك حاجة للنقر فوق أيقونة كل تطبيق باستخدام لوحة التتبع أو الماوس، ويمكن القيام بذلك ببساطة عن طريق الضغط على أزرار "command+tab"، مع ملاحظة أن هذه الميزة ستنتقل فقط بين التطبيقات المفتوحة.
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