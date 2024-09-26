"قمران" حول الأرض لمدة 57 يوما.. ما القصة؟

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الكويكب عبارة عن جزء من حزام كويكبات تتكون من من الصخور الفضائية في النظام الشمسي، وتدور حول الشمس.هذا الكويكب يشبه الصغير ويطلق عليه "2024 PT5"، في مجال تأثير الجاذبية الأرضية لفترة مؤقتة، مما يجعله "مرافقا" لقمر الأرض.وقال أستاذ علم الفلك المشارك بجامعة نوتنغهام البريطانية، براون: "القمر الصغير هو جسم يدور حول جسم آخر في النظام الشمسي".وأضاف براون: "هذه الأجسام لا تدور حول الأرض إلى الأبد، بل يكون ذلك لفترة قصيرة".واكتُشف "2024 PT5" لأول مرة في أغسطس الماضي، قبل يوم من اقترابه من الأرض على مسافة 568500 كيلومتر.وأوضح أن "القمر الصغير" سيدور حول الأرض لمدة 57 يومًا.وعلى الرغم من أنه زائرا مؤقتا، فإن توقعات العلماء تشير إلى أنه سيعود إلى مدارنا مجددا في عام 2055.