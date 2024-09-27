الماء الأزرق... كيف يمكن الوقاية منه؟

تختلف أعراض الماء الأزرق في العين وفقًا لنوعه، كما الآتي:أعراض الماء الأزرق في العين1. أعراض الماء الأزرق مفتوح الزاوية (Open angle glaucoma)لا يصاحبه أي أعراض في أغلب الأحيان، ولكن مع تطور الحالة، سوف يتسبب هذا النوع في ضعف البصر ثم فقدان الرؤية.وفي حال ظهور أعراض فقد تشمل الآتي:• بقع عمياء متفرقة في مجال الرؤية الجانبي أو المركزي، وغالبًا ما تكون في كلتا العينين.• رؤية نفقية في مراحل متقدمة من المرض.2. أعراض الماء الأزرق مغلق الزاوية (Angle closure glaucoma)• رؤية الهالات حول الأضواء.• ضعف البصر تدريجيًا ليصل إلى فقدانه.• احمرار في العينين.• ضبابية الرؤية.• اضطراب في المعدة أو القيء.• ألم في العين.• صداع حاد.• اتساع حدقة العين إلى حجم متوسط لا يتغير مع زيادة أو نقصان الضوء.• انتفاخ القرنية.مخاطر الماء الأزرق على العين:وتوضح إلى أن الماء الأزرق قد يؤدي إلى ضعف شديد في البصر وصعوبة في الرؤية، وفي حالة إهمال العلاج، سوف تتفاقم الحالة لتسبب فقدان البصر يصعب استعادته مرة أخرى.ولكن بالرغم من تلقي العلاج، إلا أنه يُصاب حوالي 15% من مرضى الماء الأزرق بالعمى في عين واحدة على الأقل في غضون 20 عامًا.علاج الماء الأزرق:وتشير إلى كيفية علاج الماء الأزرق من تشخيص الحالة بناءً على أعراض الماء الأزرق في العين، وتتمثل العلاجات في الآتي:• قطرات العين: تساعد هذه القطرات في تخفيف الضغط على العين، ولكنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية، مثل: الحساسية، والاحمرار، والتهيج، وعدم وضوح الرؤية.• تناول بعض الأدوية: يقوم الطبيب أيضًا بوصف أدوية لتحسين التصريف أو تقليل تدفق السائل بالعين.• الجراحة بالليزر: تساعد الجراحة بالليزر في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات الماء الأزرق.طرق الوقاية من الماء الأزرق:1. إجراء فحص دوري للعين2. الحفاظ على صحة العين• حصول العين على الراحة، حيث يتسبب التحديق المستمر بالأجهزة اللوحية أو الكتب في إجهاد العين• ممارسة تمارين العين التي تساعد في الحفاظ على صحتها ووقايتها من الأمراض، من غلق وفتح العين وتكرار ذلك يوميًا، بالإضافة إلى النظر يمينًا ويسارًا، لأعلى ولأسفل وتكرار هذا التمرين يوميًا.• عدم بفرك العين• عدم استخدام أي أدوية أو قطرات للعين دون وصف الطبيب• تجنب الأتربة والغبار• ممارسة الرياضة، حيث يساعد النشاط الرياضي اليومي، مثل: المشي أو الركض في تقليل ضغط العين ووقايتها من الأمراض.