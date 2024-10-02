امرأة تعاني من حساسية نادرة.. قبلة واحدة تقتلها

صرحت كوين، التي تعمل كمسؤولة توظيف في مجال الرعاية الصحية بمدينة بوسطن، أن واحدة قد تهدد حياتها؛ لذا وضعت مجموعة من القواعد الصارمة لنفسها، ولمتابعيها، وللأشخاص الذين قد تتعرف إليهم.وفقاً لصحيفة "الديلي ميل"، فإن هذه المتلازمة هي اضطراب يؤدي إلى ردود فعل تحسسية، تجاه بعض الأطعمة والعطور، وغيرها من المحفزات البيئية.تتبع كوين نظاماً غذائياً صارماً، حيث تتناول نوعين فقط من الطعام، الشوفان وتركيبة غذائية مخصصة لحالتها. تناول أي طعام آخر قد يتسبب في رد فعل تحسسي مميت.وأوضحت كوين أن حياتها معقدة للغاية، حيث إن تقبيل شخص تناول أطعمة تسبب لها الحساسية قد يؤدي إلى رد فعل خطير.وضعت كوين سلسلة من القواعد الصارمة، والتي شاركتها عبر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة.تضمن الفيديو بعض القواعد التي نصحها بها فريقها الطبي، منها: "يجب على الشخص الذي يرغب في تقبيلي ألا يأكل شيء لمدة 3 ساعات على الأقل قبل ذلك، ويجب عليه غسل أسنانه قبل تقبيلي".ما هي أعراض متلازمة MCAS؟ذكرت كوين أنها تعاني من حساسية الفول السوداني والخردل والكيوي منذ أن كانت في الثانية من عمرها، وكانت بصحة جيدة حتى سبتمبر 2017، حين تطورت حالتها إلى متلازمة MCAS، وبدأت تعاني من نوبات تحسسية متكررة، وتضمنت الأعراض ما يلي:صعوبة التنفس.انخفاض ضغط الدم.تورم الحلق والفم.فقدان الوعي.الطفح الجلدي.الحكة.أما محفزات المتلازمة التي تسبب ردود الفعل التحسسية، فتشمل: الأطعمة، فراء الحيوانات، العفن، الغبار، الحرارة، وبعض الروائح.والجدير بالذكر أن كوين الآن في علاقة مع شخص، يلتزم بالقواعد بسرور، وبدأ يستمتع بنفس الوجبات التي تتناولها.