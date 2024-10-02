هل اسلم جورج قرداحي؟

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على مدار السنوات، أصبحت شائعة إسلام الإعلامي اللبناني جورج قرداحي حديث العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وهي مسألة عادت إلى الواجهة مرة أخرى في الآونة الأخيرة.

فمنذ أن اشتهر بتقديم برنامج "من سيربح المليون"، وهو يتعرض لهذه الشائعة بشكل دوري، مما دفعه إلى الخروج عن صمته مرارًا وتكرارًا لتفنيد هذه الادعاءات.

في أحدث تصريح له حول هذا الموضوع، نفى قرداحي بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، موضحًا عبر حساباته الرسمية أن هذه الشائعة ليست جديدة وأنه اعتاد على مواجهتها منذ بداية ظهوره الإعلامي.

وأكد قرداحي قائلاً: "أنا مسيحي ماروني وأفتخر بديانتي، ولا يوجد لدي أي نية لتغيير ديني".

ومع ذلك، أشار إلى أنه "يكن احترامًا عميقًا للدين الإسلامي وللشخصيات الدينية فيه، بما في ذلك النبي (ص)".

وعلى الرغم من نفيه المتكرر، لا تزال هذه الشائعة تتجدد بين الحين والآخر، مما يثير تساؤلات حول سبب انتشارها المستمر.

ويعود ذلك إلى مشهد سابق له حينما ظهر في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث قام بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مما أثار دهشة واستغراب الجمهور آنذاك.

وهذه اللحظة قد تكون أسهمت في تعزيز الشائعات حول اعتناقه الإسلام، لكنها تبقى مجرد تأويلات غير صحيحة.