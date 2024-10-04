كيف تتحدث الى هاتفك؟

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وسعت غوغل من توفر Gemini Live، وهي ميزة الدردشة الصوتية ثنائية الاتجاه لروبوت الدردشة AI Gemini الخاص بها، لجميع مستخدمي أندرويد.

والميزة، التي كانت حصرية سابقًا لمستخدمي Gemini Advanced مع اشتراك Google One AI Premium، تسمح الآن لجميع مستخدمي أندرويد بالانخراط في محادثات صوتية مع الذكاء الاصطناعي.

النسخة المجانية

وبينما Gemini Live متاحًا الآن للجميع على أندرويد، فإن الإصدار الأساسي فقط متاح في المستوى المجاني، ولن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأصوات العشرة المختلفة المقدمة في الإصدار المدفوع.

ولاستخدام Gemini Live، حمّل تطبيق Gemini وقم تثبيته على جهاز أندرويد الخاص بك، وافتح التطبيق وحدد رمز الموجة في أسفل اليمين، من ثم انقر فوق الرمز واقبل الشروط والأحكام.

بعد ذلك افتح التطبيق وسترى أيقونة تشبه موجات الصوت جديدة بجوار أيقونات الميكروفون والكاميرا في أسفل يمين الشاشة.

ويؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى تنشيط Gemini Live، مما يتيح الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه مع الذكاء الاصطناعي.

وتشبه واجهة الشاشة تمامًا المكالمة الهاتفية، مع نمط موجة صوتية وأزرار الاستمرار والإنهاء.

ويمكن للمستخدمين مقاطعة الذكاء الاصطناعي باستخدام زر الاستمرار لطرح أسئلة جديدة أو تغيير اتجاه المحادثة.

المقارنة مع ChatGPT

وعلى الرغم من أن Gemini Live يوفر كلامًا سلسًا ومتجاوبًا، إلا أنه يفتقر إلى التعبير العاطفي وردود الفعل الدقيقة، التي يتميز بها وضع الصوت المتقدم في ChatGPT. لكن بالنسبة لنسخة مجانية، يعتبر ذلك كافيا لكثير من المستخدمين.