للانتقال من أندرويد إلى آيفون.. عليك إجراء التالي

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قد يكون العديد منكم عمد إلى شراء أول هاتف آيفون في حياته، ما يعني الانتقال بشكل نهائي من هاتف يعمل بنظام أندرويد.

ومع ذلك، بالمقارنة مع هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، فإن يعمل بشكل مختلف كثيرًا، ويحتاج إلى بعض التغييرات في الإعدادات لضمان الأداء الأمثل.

فإذا كنت من أحد هؤلاء المستخدمين الذين انتقلوا إلى هاتف آيفون مؤخرًا، فإليك بعض الأمور التي يجب أن تفكر فيها على الفور.

إنشاء معرف أبل Apple ID

إذا كان هذا هو أول هاتف آيفون لديك، فهناك احتمال كبير ألا يكون لديك Apple ID، وهو حساب رقمي يرتبط بمنتج أبل لتقديم تجربة مستخدم سلسة.

ولضمان سهولة الاستخدام، نوصي باستخدام بريدك الإلكتروني الأساسي لإنشاء Apple ID مع رقم الهاتف الذي قد ترغب في استخدامه على هذا الهاتف.

وبينما يمكن لأي شخص إعداد هاتف آيفون جديد تمامًا بدون Apple ID للوصول إلى معظم الميزات، يحتاج المستخدم إلى Apple ID لضمان 5 جيجابايت مجانية من مساحة تخزين iCloud، والتي يمكن استخدامها لعمل نسخة احتياطية من آيفون ورسائل واتساب والوسائط المتعددة.

انقل بيانات واتساب

قم بتثبيت تطبيق Move to iOS على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد لنقل جميع بيانات التطبيقات، وخاصة بيانات واتساب في أثناء إعداد آيفون.

بمجرد إعداد الجهاز الجديد بالكامل، لن تتمكن من نقل البيانات، إلا إذا كنت مستعدًا لإعادة تعيين الهاتف من جديد لنقل بيانات واتساب.

واعتمادًا على كمية البيانات، قد يستغرق الأمر ما بين بضع دقائق إلى بضع ساعات لنقل بيانات واتساب بالكامل.

ونظرًا لأن واتساب يستخدم Google Drive للنسخ الاحتياطي السحابي على أندرويد وiCloud على آيفون، فمن المستحيل استيراد بيانات واتساب بعد تكوين آيفون، وإلا ستفقد جميع محادثاتك الثمينة.

تثبيت تطبيقاتك وألعابك المفضلة

هناك فكرة مفادها بأن المرء يحتاج إلى الدفع مقابل التطبيقات على آيفون، وهو أمر غير صحيح. في الواقع، كل تطبيق مجاني تقريبًا على أندرويد مجاني أيضًا على iOS، مع بعض الاستثناءات.

فأثناء الترقية من آيفون، سيتم نقل كل شيء تقريبًا بسلاسة، بما في ذلك التطبيقات. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال مع أندرويد، ويجب على المرء تنزيل تطبيقات معينة يدويًا من متجر التطبيقات.

احصل على واقي شاشة

على الرغم من أنك قد لا ترغب في استخدام حافظة واقية مع جهاز آيفون الجديد تمامًا والفريد من ناحية التصميم، فإننا نوصي بالحصول على واقي شاشة لحماية الشاشة الثمينة على هاتفك الذكي الجديد.

ففي حين تحسنت شاشات آيفون على مر السنين، إلا أنها لا تزال عرضة للخدوش، من العناصر التي تضعها في جيبك مثل المفاتيح والعملات المعدنية يمكن أن تترك علامات، أو حتى تتلف الشاشة بشكل دائم.

فبدلاً من الحصول على واقي شاشة باهظ الثمن إلى حد ما، نوصي بالذهاب إلى الزجاج المقوى العام واستبداله مرة واحدة في السنة.