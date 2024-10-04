الصحة العالمية توافق على أول اختبار تشخيصي لمرض جدري القردة

وافقت العالمية، اليوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيصي لمرض جدري القردة.



وأعلنت المنظمة في بيان: أن "ترخيص الاستخدام الطارئ للاختبار الذي تنتجه Abbott Molecular Inc. سيكون حاسما لتوسيع القدرة التشخيصية في البلدان التي زادت فيها الحاجة إلى اختبارات سريعة ودقيقة بشكل كبير بسبب تفشي المرض".

وأكدت المنظمة، أن "التشخيص المبكر لمرض الجدري يسمح بالعلاج والرعاية في الوقت المناسب، فضلا عن السيطرة على الفيروس".

وأضافت أن "إفريقيا ما زالت تتمتع بقدرة محدودة على إجراء اختبارات لحالات الاشتباه بـ"جدري القردة".

من جانبه، أفاد مركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، أمس الخميس، بأن "المنطقة سجلت 866 حالة وفاة منذ بداية العام بسبب المرض الذي أصاب 16 إفريقية".

يذكر أن "منظمة الصحة العالمية، أعلنت في 14 من أغسطس/اب الماضي عن تفشي مرض "جدري القردة" في إفريقيا، واعتبرته حالة طوارئ صحية عالمية".