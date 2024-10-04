غدا.. انفجار شمسي كبير وتحذيرات من عاصفة مغناطيسية

وقال رابح، أن "هذا الانفجار الشمسي الكبير تم رصده محاطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات".من جانبه، أكد مدير المراصد المغناطيسية بالمعهد عرفة، أن "المراصد المغناطيسية بكل من منطقتي المسلات الفيوم، وأبو سمبل في مصر قد رصدت تأثيرا مغناطيسيا واضحا للانفجار بشكل شبه فوري في السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، ظهر على شكل ارتفاع مفاجئ في قيمة المجال المغناطيسي الأرضي نتيجة للضغط الكهرومغناطيسي الذي يمكن أن يكون أصاب المجموعة الشمسية كلها نتيجة للانفجار، ثم عادت قيمة المجال الأرضي للانخفاض مرة أخرى بعد ساعة".وأضاف عرفة أنه "من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية قوية تستمر ليوم أو يومين نتيجة لوصول رياح شمسية الطاقة من الانفجار يوم السبت 5 تشرين الاول، وتستعد المراصد المغناطيسية لتسجيل هذا الحدث نظرا لأهميته العلمية".