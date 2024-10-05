تشاجر مع زوجته وانتحر ببدلة الزفاف

نيوز – منوعات

أقدم طبيب عشريني في سامسون بشمال تركيا، على الانتحار بطريقة غريبة بعدما ارتدى بدلة زفافه وألقى بنفسه من منزله في الطابق السادس عقب مشاجرة مع زوجته، دوافعها الغيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الطبيب الشاب (26 عاماً)، تشاجر مع زوجته التي تعمل معه في المستشفى ذاتها بسبب خلاف يرتبط بالغيرة".

وتوجه الزوج بعد المشاجرة، وهو بمزاج سيئ وبحالة اكتئاب، نحو منزله، بينما بقيت زوجته في المستشفى، قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى مجدداً بعدما ألقى بنفسه من الطابق السادس.

وتعرض الزوج لإصابات بليغة نتيجة السقوط، لكنه لايزال على قيد الحياة في العناية المركزة بعد محاولة الانتحار التي وقعت في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.

ولم يتضح بعد سبب إقدام الزوج على الانتحار ببدلة الزفاف التي مر على ذكراها عام واحد فقط، بينما تحقق الجهات الأمنية المختصة في الحادثة.

ويعمل الزوجان الطبيبان في خدمة الطوارئ بمستشفى "غازي" الحكومي، وكلاهما في سن 26 عاماً.

ردود فعل حزينة

أثارت القصة الحزينة للزوج، ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في التي تناقل مدونوها صور الطبيب الشاب الذي لا تزال حالته الصحية غير مستقرة ويواجه الموت.

وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" معلقة على حادثة الانتحار "نهاية الغيرة المفرطة: إما أن تؤذي نفسك أو تؤذي الشخص الآخر، ولهذا فإن الإكثار من أي شيء ليس جيدًا، حتى في الحب، الاعتدال ضروري".

وعلقت مدونة أخرى على محاولة الانتحار "هذا خبر حزين، وأدعو الله له بالشفاء العاجل"، وقالت ثالثة "آمل أن تتحسن حالته، وأعتقد أنه يحتاج إلى علاج نفسي بعد شفائه".

وجاء في تعليق آخر لأحد المدونين "لا يوجد شخص يستحق أن تجعل حياتك بائسة لأجله"، فيما كتب أحد المتعاطفين مع الزوج "يجب أن يشعر بالخجل كل من يقول إن الرجال غير حساسين".

وأشار أحد المدونين إلى خطورة الاكتئاب الذي يمر به الناس، وكتب "المتعلمون وغير المتعلمين، الصغار والكبار، الطيبون والأشرار، الجميع يمرون في حالة اكتئاب عميق، إنهم قنبلة جاهزة للانفجار، وقد يؤذون أنفسهم أو الآخرين".