دون الحاجة للكتابة.. غوغل تتيح البحث عبر الفيديو

نيوز – منوعات

أطلقت غوغل ميزة جديدة تسمح للناس بالبحث على الإنترنت من خلال تصوير مقطع فيديو.

ويتيح ذلك للناس توجيه الكاميرا إلى شيء ما، وطرح سؤال عنه، والحصول على نتائج البحث.

وسيتمكن مستخدمو أندرويد وآيفون على مستوى العالم من الوصول إلى هذه الميزة في تطبيق غوغل الخاص بهم، مع دعم اللغة الإنجليزية عند الإطلاق، على أن تليها لغات أخرى لاحقًا.

وتعتبر هذه أحدث خطوة من عملاق التكنولوجيا لتغيير كيفية بحث الناس عبر الإنترنت من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

إضفاء حيوية

بدلًا من الاضطرار إلى البحث عبر الإنترنت وكتابة الاستعلام، ستسمح الميزة بتوجيه الكاميرا وتسجيل مقطع قصير وطرح سؤال بصوت عالٍ.

وسيقوم الذكاء الاصطناعي من غوغل بتحليل الفيديو وتحديد وإنتاج نتائج البحث.

ويُظهِر هذا التطور الأخير طرقًا جديدة لإضفاء الحيوية على المحتوى من خلال شيء مثل البحث، وهو أحد أكثر المهام شيوعًا التي يتم إجراؤها على الإنترنت.

كذلك، يكمن للذكاء الاصطناعي أن يكون تعاونيًا ومبتكرًا في الحياة اليومية ويتكيف بناءً على أنماط وعادات الاستخدام.

طرق أخرى للبحث

بالإضافة إلى تقديم طريقة للبحث عن طريق الفيديو، أصدرت غوغل أيضًا العديد من التحديثات الأخرى.

وتقول إنها حسنت نتائج التسوق الخاصة بها، والتي ستتضمن الآن المراجعات ومعلومات التسعير من بائعين مختلفين.

كما أنها تقدم منافسًا لتطبيق تحديد الموسيقى Shazam المملوك لشركة أبل. كذلك ستسمح الأداة المنافسة، التي يمكن الوصول إليها من خلال "Circle to Search" على جهاز أندرويد للأشخاص بتحديد الأغاني من موقع ويب يتصفحونه أو عرض يبثونه دون مغادرة التطبيق.

وتأتي ميزات غوغل في الوقت الذي تواجه فيه تحديات متزايدة في مجال البحث، حيث يُقدَّر أنها استحوذت على أكثر من هذا 90% من السوق على مستوى العالم.