ما هو لون الحداد الرسمي في الصين؟

تتمتع الصين بتراث ثقافي غني متجذر بعمق في التقاليد والعادات، وأحد هذه التقاليد هو اللون المرتبط بالحزن، وفي حين يمثل اللون الأبيض في أمريكا النقاء والبراءة والبساطة، ففي الصين، يقترن بالموت، ويرتدي الأشخاص اللون الأبيض في الجنائز، على عكس العديد من الثقافات الغربية حيث يرمز اللون الأسود إلى الموت والحداد.يرمز اللون الأبيض في الصين إلى الكمال، فالمعنى النفسي للون الأبيض هو النقاء والبراءة والكمال.يمتلك اللون الأبيض في طقوس الحداد في الصين دلالات ثقافية عميقة، حيث يرمز إلى الابتعاد عن تعقيدات الحياة والعودة إلى بساطة ونقاء الأصل. يعكس هذا اللون في هذا السياق الفلسفة الصينية المتعلقة بالحياة والموت، التي تعتبر الموت جزءًا طبيعيًا من دورة الحياة وليس نهاية ينبغي الخوف منها أو الحزن عليها لفترة طويلة.في الصين الحديثة، يستمر تقليد ارتداء اللون الأبيض خلال فترات الحداد، ومع ذلك، في ظل العولمة وتأثير الثقافات الغربية، بدأ اللون الأسود يظهر أيضًا في ممارسات الحداد. رغم هذا الاتجاه الجديد، لا يزال اللون الأبيض يحتفظ بمكانته المهمة في الطقوس التقليدية للحداد في الصين.يعتبر الصينيون القدامى اللون الأسود ملك الألوان ويفخمونه أكثر من أي لون آخر، كما يعتبر لونا رزيناً وحزيناً وجدياً ورجولياً في الصين، فعبرالتاريخ كانت أثواب كبار الموظفين والأعلام باللون الأسود.وفي بعض المناطق الصينية تمثل الأقنعة السوداء الصراحة والإستقامة والشجاعة وعدم التحيز والتكلف.يوحي الأسود أيضاً بالظلمة وهو يوحي بالجريمة والنشاط غير القانوني، وفي الصين القديمة كان هناك عقاب الحبر الأسود، الذي يعني وشم بعض الأحرف بالحبر الأسود على وجه المجرم.