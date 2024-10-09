الابتزاز يزهق أرواح العراقيين... أرقام صادمة عن الصحة النفسية في العراق!

إن تعزيز الصحة النفسية والاهتمام بها لا يقل أهمية عن العناية بالصحة الجسدية، بل يُعتبر جزءًا أساسيًا من التكامل بينها. يواجه الأفراد العديد من الضغوط الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والعاطفية التي تؤدي إلى الإرهاق والتوتر والاكتئاب، وكلها تؤثر بشكل كبير على صحتنا النفسية. وتلعب الحالة النفسية دورًا مهمًا في الأنشطة اليومية والتواصل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع بشكل عام.وعن العراق، في بلد استنزفته النزاعات، لا يزال الاهتمام بالصحة النفسية محدودا، إذ تتكلّم الأرقام عن نفسها. حيث يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، أي دون المعدل العالمي بكثير، وفق منظمة الصحة العالمية، المقدر بـ 1.7 لكل مئة ألف نسمة.ويعتبر العديد من الناشطين في مجال الصحة النفسية وحقوق الإنسان أن ملف الصحة النفسية "مهمل" في من السلطات المتعاقبة، ولذلك "فالمجتمع غير مدرك له"، وإن التراكمات في تدهور الصحة النفسية لدى ناجمة عن الحروب والخوف والقلق والمراحل الدامية في تاريخ ومن بينها الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في السنوات الأخيرة، كما أن الحرب المتواصلة بين إسرائيل وحركة حماس أعادت إحياء الصدمات النفسية، وباتت شبه متلازمة للعراقيين.وبحسب منظمة الصحة العالمية، فان واحداً من بين كل أربعة عراقيين يعاني هشاشة نفسية، في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص، مقارنة مع 209 أطباء لكل مليون شخص في بلد كفرنسا مثلا.كما أن إنفاق على الصحة النفسية لا يتجاوز اثنين في المئة من ميزانيته للصحة.