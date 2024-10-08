تلوين المحادثات.. واتساب يتيح ميزة جديدة لهواتف آيفون

وفي هذا التحديث، بات بإمكان مستخدمي واتساب على iOS لهواتف آيفون الاستمتاع بخيارات جديدة لتغيير ألوان الدردشات وخلفياتها، حيث أضاف التطبيق نحو 20 لونًا جديدًا للاختيار من بينها.وعلى الرغم من عدم إدراج أي تفاصيل حول هذه التحسينات في سجل التغييرات للتحديث الجديد، الذي يحمل الرقم 24.20.71، إلا أن واتساب بدأت بتفعيل ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تخصيص دردشاتهم بألوان وسمات جديدة، مما يمكنهم من استخدامها في دردشات محددة دون تطبيقها على كافة المحادثات.وأضافت واتساب 20 لونًا و22 سمة جديدة لتخصيص الدردشات، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق إعدادات التطبيق، ومن ثم الانتقال إلى قسم الدردشات، حيث يمكنهم تغيير مظهر التطبيق والدردشات بالكامل باستخدام هذه الخلفيات .والجدير بالذكر أن واتساب ستختار تلقائيًا خلفية تتناسب مع اللون المحدد للدردشات، مما يوفر للمستخدمين تجربة متجانسة، إضافة إلى إمكانية خلفيات مختلفة تتناسب مع تفضيلاتهم.وتم تصميم هذه الخاصية بعناية لضمان خصوصية المستخدمين، حيث ستكون الألوان والسمات التي يختارها المستخدم مرئية فقط له، ولن تؤثر على طريقة عرض الرسائل للأطراف الأخرى في المحادثات الفردية أو الجماعية.ومن المقرر أن يتم إطلاق التحديث تدريجيًا لكافة مستخدمي واتساب، ومن المخطط أن يتوفر قريبًا أيضًا لمستخدمي أندرويد.