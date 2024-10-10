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عاد الى الحياة خلال جنازته.. ما قصة المسن التركي؟

منوعات

2024-10-10 | 11:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عاد الى الحياة خلال جنازته.. ما قصة المسن التركي؟
المصدر:
وكالات
1,616 مشاهدة

أفادت وسائل اعلام تركية، اليوم الخميس، ان رجل تركي عاد إلى الحياة مجددا أثناء جنازته، ليتوفى لاحقا في إحدى مستشفيات إسطنبول.

وقالت الوسائل: "أثناء الاستعدادات لصلاة الجنازة، سُمع صوت صراخ من نعش خالد بايشو البالغ من العمر 84 عاما، والذي قيل إنه فقد حياته خلال تواجده في مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي ظهر أمس الأربعاء".

وأضافت: "وصلت الفرق الطبية إلى المكان ونقلت بايشو الذي تبين أنه على قيد الحياة إلى المستشفى. لكن لم يتم إنقاذه وفقد حياته ثانية رغم كل التدخلات التي تمت".

وأشارت الوسائل الإعلامية الى انه "تم استلام جثمان المسن من قبل ذويه ونقله إلى مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي للمرة الثانية لتوديع رحلته الأخيرة".

وختمت: "حضر مراسم التشييع أهله وأقاربه ومحبيه. ثم تم نقل جثمان خالد بايشو إلى مقبرة أيوب سلطان لدفنه بعد صلاة الظهر".
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تركيا

عودة رجل الى الحياة خلال جنازته

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