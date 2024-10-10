عاد الى الحياة خلال جنازته.. ما قصة المسن التركي؟

وقالت الوسائل: "أثناء الاستعدادات لصلاة الجنازة، سُمع صوت صراخ من نعش خالد بايشو البالغ من العمر 84 عاما، والذي قيل إنه فقد حياته خلال تواجده في مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي ظهر أمس الأربعاء".وأضافت: "وصلت الفرق الطبية إلى المكان ونقلت بايشو الذي تبين أنه على قيد الحياة إلى المستشفى. لكن لم يتم إنقاذه وفقد حياته ثانية رغم كل التدخلات التي تمت".وأشارت الوسائل الإعلامية الى انه "تم استلام جثمان المسن من قبل ذويه ونقله إلى مسجد الحاج إلياس ياتاغان في منطقة فاتح أيفانساراي للمرة الثانية لتوديع رحلته الأخيرة".وختمت: "حضر مراسم التشييع أهله وأقاربه ومحبيه. ثم تم نقل جثمان خالد بايشو إلى مقبرة أيوب سلطان لدفنه بعد صلاة الظهر".