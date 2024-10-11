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كل ما يجب أن تعرفه عن التهاب المفاصل الصدفي

منوعات

2024-10-11 | 06:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كل ما يجب أن تعرفه عن التهاب المفاصل الصدفي
373 مشاهدة

التهاب المفاصل الصدفي هو أحد الامراض المناعية الروماتيزمية السالبة. يُصيب المفاصل ويُسبّب التهابًا فيها، بحيث يُصبح جهاز المناعة يحاربها على أنّها بكتيريا. وغالبًا ما يرتبط بمرض جلدي يسمّى الصدفية. كما يُرافق هذا المرض ألمٌ و وتورّمٌ في المفاصل وأحيانًا عدم القدرة على الحركة.

فما هي أسباب هذا المرض؟ وكيف نعالجه؟
لمعرفة الجواب، تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج "بيوتيك" الّذي يُعرض عبر "السومرية".

أسباب التهاب المفاصل الصدفي
على الرغم من أن السبب الدقيق لالتهاب المفاصل الصدفي غير معروف تمامًا، إلا أنه يُعتقد أنّه ناجمٌ عن خللٍ في جهاز المناعة يُسبّب التهابًا في الجلد أو الصدفية. كما أنّه توجد بعض العوامل الّتي قد تُساهم في تطوير هذا المرض وهي:
• الاستعداد الوراثي: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي يكونون أكثرعرضة للإصابة به.
• العدوى: قد تلعب بعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات دورًا في نشاط هذا المرض.

أنواع التهاب المفاصل:
هناك أنواعٌ عدّة من هذا المرض، أبرزها:
• التهاب المفاصل الصدفي: الّذي يضرب المفاصل.
• صدفية الجلد: الّتي تُسبّب التهابًا في الجلد.
• التهاب العامود الفقري: وهو من الحالات النادرة جدًّا.

أفضل العلاجات
لا يوجد علاج شافٍ لالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن هناك العديد من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تُساعد في تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة. وتشمل هذه العلاجات:
• الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية: مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، تساعد في تخفيف الألم والالتهاب.
• الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض : مثل الميثوتريكسيت، تعمل على تعديل استجابة الجهاز المناعي.
• الكورتيكوستيرويدات: تستخدم لتخفيف الالتهاب الحاد.
• العلاج الفيزيائي: يساعد على تقوية العضلات وتحسين الحركة.
وتجدر الاشارة إلى أنّه يجب استشارة الطبيب لتحديد العلاج الأنسب لكلّ حالة على حدة، حيث يعتمد اختيار العلاج وفقًا لشدّة الأعراض ونوع المفاصل المصابة.

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التهاب المفاصل الصدفي

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