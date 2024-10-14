ما هو "قمر الصياد" الذي سيظهر الخميس المقبل؟

نيوز – منوعات

تشهد الكرة الأرضية، الخميس المقبل، ظهور قمر "الصياد"، الذي سيكتمل بدراً لمدة ثلاثة أيام؛ ليكون وألمع أقمار هذا العام.

وسيظهر القمر المكتمل بشكل ساطع في ليلة 17 أكتوبر الجاري، حيث يصل إلى أقرب نقطة في مداره إلى الأرض؛ ما يجعله مضاءً بالكامل.

وسُمي "قمر الصياد" لأنه يتزامن مع انتهاء موسم الحصاد، مما يسهل على الصيادين رؤية الحيوانات التي تخرج بحثاً عن الطعام، ومع سقوط الأوراق وبداية فصل الخريف، تصبح الحيوانات مثل الغزلان أكثر وضوحاً في الحقول؛ ما يجعلها هدفاً جيداً للصيد.

وتعود أصول هذا الاسم إلى تقاليد الشعوب الأصلية في الشمالية، حيث تمّ استخدامه في القمري للإشارة إلى هذا الوقت من السنة.