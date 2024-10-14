خبر صادم لعشاقه.. توقف ون بيس

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حالة من الصدمة، عاشها محبي مسلسل الأنمي ون بيس بعد أنباء عن تعطيل العرض لفترة طويلة قد تستمر حتى عام 2025، فما هي حقيقة توقف أنمي ون بيس؟

بينما كان ينتظر عشاق مسلسل الأنمي الشهير ون بيس One Piece المزيد من المعلومات عن العروض القادمة، فاجأهم خبر توقف العرض لفترة طويلة قد تصل لشهر 2025.

ووفقا للعديد من مصادر أخبار الأنمي الموثوقة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قيل إنّ مسلسل الأنمي One Piece head Island" سيعود إلى العمل في 30 اذار2025.

ويُنظر إلى المبلّغ عنها على أنها فترة محورية للمبدعين الذين يقفون وراء المسلسل الإضافة المزيد من الجودة على العرض ورفع معاييره إلى درجة أعلى.

بينما يكون محبو ون بيس على موعد مع آخر عرض Piece Log: Fish-Man Island Saga في 27 تشرين القادم، ليعود مرة أخرى في 30 اذار المُقبل مع حلقات جديدة.

ويقال إن "النسخة المجددة ستكون من القصة التي تم بثها لأول مرة بين عامي 2011 و2012 ومكونة من 21 حلقة، وستتضمن إعادة تصوير جميع المشاهد بالإضافة إلى مشاهد رسوم متحركة جديدة".

وبالإضافة إلى Fish-Man and Saga سيستمتع عشاق الأنمي بحلقة الذكرى السنوية الـ 25 Piece Fan Letter والتي سيتم إصدارها في 20 تشرين .