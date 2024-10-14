القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.. ماذا يحدث في مصر؟

كما أمر النائب العام في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.وأمرت نيابة الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى.وكانت حال من الجدل قد أثارتها إحدى قنوات "يوتيوب" على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت قناة بعنوان "أغان قرآنية"، ويتضمن محتواها آيات وسوراً من القرآن الكريم بشكل غنائي يتخلله بعض النغمات الموسيقية.وأثارت القناة غضب العديد من المستخدمين الذين تقدّموا بالعديد من البلاغات وقاموا بعمل بلاغات أخرى لإغلاقها على الفور.وتدخلت دار الإفتاء المصرية في الأمر ونشرت عبر صفحتها الرسمية تحذيرًا من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها معتبرة أن هذا الأمر ممنوعٌ شرعًا.وأوضحت دار الإفتاء أنّ متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانة على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدة له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات.وحثَّت دار الإفتاء المسلمين على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان معلنة أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية تحمل الكثير من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته.