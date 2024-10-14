الجسمي يرد على جدل التقاط صورة مع "بلوغر إسرائيلي"

نيوز – منوعات

علق الفنان حسين الجسمي، على الجدل الذي أثارته صورة نشرها "مدون السفر الإسرائيلي" ايتسيك بالاس برفقته، وذلك في تدوينة نشرها الفنان الإماراتي عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال الجسمي: "ما يتم تداوله حالياً حول جلوسي مع شخص معين، وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس، هو غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

وأوضح الفنان الإماراتي: "معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله، وتحوير الكلام لإثارة الجدل".

واختتم تدوينته بالقول: " نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه.. لتفهمكم".

وكان قد تعرض لانتقادات على منصات التواصل، بعد صور نشرها بالاس برفقته، مؤخراً، وظهر بين الصور، صورة وفيديو لساعة ثمينة تكشف عنها مضيفة، على إيقاع أغنية الفنان الإماراتي الشهيرة "بشرة خير".

وعلق بالاس على التي نشرها برفقة عبر حسابه على إنستغرام: " تشرفت بلقاء الفنان الإماراتي حسين في برج العرب بدبي. أشكرك على وقتك وقلبك الطيب والمتواضع".