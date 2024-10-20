امتعاض كبير من مالكي "آيفون 16"

نيوز – منوعات

تواجه شركة "أبل" إحباطًا من مالكي هواتف "آيفون 16" العادي وسلسلة Pro الجديدة نظرًا لأن عمر البطارية لديهم أقل بكثير مما توقعوه بعد الإطلاق والمراجعات الأولية. وتظهر المشكلة عندما ينتقل الهاتف الذكي إلى وضع الاستعداد.

فبدلاً من تقليل استخدام البطارية إلى الحد الأدنى، تستهلك أجهزة آيفون المزيد من الطاقة، وتؤثر على وقت الاستعداد.

وهذا ملحوظ بشكل خاص لأولئك الذين لا يتركون هواتفهم في الشاحن طوال الليل.

مثل الهواتف الذكية الأخرى، يبقى آيفون دائمًا قيد التشغيل عادة، ولديه اتصال بالإنترنت، ويدعم الخدمات الخلفية مثل"Find My iPhone".

وفي الوقت نفسه، هناك بعض الإستراتيجيات لإطالة عمر البطارية مثل خفض سطوع الشاشة، وتقييد الخدمات الخلفية، واستخدام وضع الطاقة المنخفضة. وجميعها تقلل من المتطلبات التي يمكن لأي تطبيق أن يفرضها.

لكن يبدو أن الجاني الأكبر في استهلاك البطارية هو أحدث إصدار من "iOS 18" الذي تم عرضه لأول مرة في مؤتمر "WWDC" في حزيران الماضي.

لكن لسوء الحظ لا يوجد خيار لأصحاب "آيفون 16" للترقية إلى إصدار أقدم.

مع العلم أن أولئك الذين لديهم أجهزة آيفون قديمة وقاموا بالترقية إلى "iOS 18" واجهوا مشكلات مماثلة، مما يشير إلى أن هذه مشكلة برمجية.

إدارة البطارية بعناية

نظرًا لكل ذلك، يجب أن يتم إصدار إصلاح من أبل في وقت قريب. فتاريخيًا طرحت "أبل" تحديثات طفيفة لنظام التشغيل iOS لمعالجة المشكلات التي تضمنت استنزافًا كبيرًا للبطارية في الطرز السابقة.

لكن حتى الآن لا توجد كلمة رسمية حول الجدول الزمني للتحديث لحل مشكلة استنزاف البطارية في آيفون 16.

وحتى ذلك الحين، سيتعين على العديد من مستخدمي سلسلة Pro الجديدة.