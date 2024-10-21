ما كمية الماء التي تشربها يومياً.. إذا كانت 8 اكواب انت مخطئ

روّج لهذه الفكرة العديد من الصحفيين والأطباء وخبراء التغذية، رغم غياب الأدلة العلمية الداعمة لها، بل إن هذه المعلومة قد تكون ضارة بالصحة.أظهرت أبحاث أن الجسم يحتاج إلى الماء فقط عندما يشعر بالعطش، وأن الكمية اللازمة تختلف بشكل ملحوظ من شخص إلى آخر بناءً على عوامل مثل الوزن والعمر ونسبة العرق وغيرها.ومن المهم ملاحظة أننا نستهلك كمية من الماء يوميًا عبر الأغذية، وهي ليست بالقليلة، إذ تُظهر الدراسات أن نحو نصف احتياجاتنا المائية تأتي من الطعام، مما يعني أنه حتى لو كانت فكرة "8 أكواب" صحيحة، وهي ليست كذلك، فإننا في الواقع نحتاج من 4 إلى 5 أكواب فقط لتعويض ما نحصل عليه من الطعام، بحسب موقع scientificamerican.التفاح يحتوي على 85% من الماء، والدجاج المسلوق 71%، والخيار 96%، والبطاطس 85%، والفلفل الأخضر 94%، والبطيخ 93%، وغيرها من الأطعمة.إذا كنت تعاني من أي حالة مرضية، يُفضل استشارة طبيبك، حيث قد تحتاج إلى كمية أكبر من الماء، لكن إذا كنت بصحة جيدة، فلا تلتزم بعدد محدد من أكواب الماء يوميًا، فاحتياجات كل فرد تختلف.اشرب عندما تشعر بالعطش، وابتعد عن شرب الماء إذا لم تشعر بذلك. لا تشعر بالذنب لعدم تناولك المزيد من الماء، فبهذه الطريقة، سيحافظ جسمك على توازنه الطبيعي في احتياجاته من الماء.