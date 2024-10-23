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أجهزة نستخدمها يوميا قد تكون أقذر من المرحاض!
منوعات
2024-10-23 | 11:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,313 مشاهدة
يعتقد دائما ان المرحاض أحد أكثر الأماكن قذارة في المنزل، ولكن دراسة جديدة كشفت عن أدوات نستخدمها يوميا قد تكون أكثر تلوثا.
وتوصلت الدراسة، التي أجرتها
شركة التكنولوجيا
"CloudZero"، إلى أن "سماعات
الرأس
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وماوس (فأرة) الكمبيوتر ولوحات المفاتيح والهواتف الذكية، تحتوي على آلاف المستعمرات من البكتيريا".
وتقول
الدكتورة
ماريا
نوبل، المديرة الطبية لـ Medical Cert UK، إن "الأجهزة التقنية تُستخدم بشكل متكرر وتُوضع على أسطح متنوعة، ما يسهل تجمع الجراثيم عليها".
ولإظهار مدى تلوث أجهزتنا، أجرى الباحثون مسحا لـ38 جهازا، بالإضافة إلى صناديق
القمامة
ومقابض الحافلات ومقاعد المراحيض. وتم إرسال العينات إلى
المختبر
لقياس عدد المستعمرات البكتيرية.
ووُجد أن سماعات
الرأس
تحتوي على 1073 مستعمرة بكتيرية في المتوسط، ما يجعلها أكثر قذارة بمرتين مقارنة بمقعد المرحاض (425 مستعمرة). كما تحتوي بعض سماعات
الرأس
على أكثر من 3000 مستعمرة.
وفي المرتبة الثانية، جاءت أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمتوسط 645 مستعمرة، بينما ماوس الكمبيوتر ولوحات المفاتيح جاءت في المرتبتين الثالثة والرابعة بمتوسط 408 و237 مستعمرة على التوالي. أما الهواتف، فقد كانت الأنظف بمتوسط 187 مستعمرة، رغم أن أقذر الهواتف كانت تحتوي على 1130 مستعمرة.
ويتمثل الأمر المقلق في كون الهواتف تتعامل مع الكثير من الجراثيم، حيث يمكن أن تنتقل عبر الاستخدام اليومي، مثل تناول الطعام أو وضعها على أسطح غير نظيفة.
واكتشف فريق البحث بكتيريا Pseudomonas على بعض سماعات
الرأس
وماوس الكمبيوتر، وهي بكتيريا تُعرف بأنها مقاومة للمضادات الحيوية وقد تسبب التهابات خطيرة.
علاوة على ذلك، تم العثور على العفن في لوحات المفاتيح والهواتف، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية، خاصة للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.
وللحفاظ على نظافة الأجهزة، تنصح
الدكتورة
نوبل بتنظيفها يوميا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، خاصة خلال مواسم البرد والإنفلونزا. ويمكن استخدام محلول تنظيف آمن أو مطهر مع قطعة قماش ناعمة، مع ضرورة فصل الأجهزة وإيقاف تشغيلها قبل البدء في التنظيف.
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