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أطعمة تؤثر على صحتك العقلية: تجنبها للحفاظ على مزاجك وصحة دماغك

منوعات

2024-10-25 | 05:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أطعمة تؤثر على صحتك العقلية: تجنبها للحفاظ على مزاجك وصحة دماغك
363 مشاهدة

هل تساءلت لماذا تشعر بالتحسن بعد تناول وجبة خفيفة من الفواكه والمكسرات؟ أو بالسوء بعد تناول وجبة سريعة؟ قد يكون الجواب أكثر تعقيدًا مما تعتقد.

العلاقة بين الطعام والصحة العقلية أعمق بكثير مما نتصور، إذ تؤثر الأطعمة التي نتناولها على كيمياء الدماغ ومزاجنا بشكل مباشر. ولا تقتصر فقط على مشاكل صحية، مثل: أمراض القلب والأوعية والدهون.

هنا نكشف عن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة عقلية جيدة.

أبرز الأطعمة المؤثرة سلبًا على صحة الدماغ
يمكن أن تساعدك التغذية السليمة في التغلب على التوتر والقلق والاكتئاب، والعكس تمامًا فتناول بعض الأطعمة بكثرة يسبب الضرر لعقلك ومنها:

أكواب متعددة من القهوة أو الإسبريسو
 بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون الكثير من الكافيين له تأثير سلبي على القلق. في ضوء ذلك تشرح الدكتورة بريتني جونز ، عالمة النفس السريري: إذا كان الشخص عرضة للشعور بالقلق أو لديه العديد من الضغوطات، فإن الإفراط في تناول الكافيين يسبب زيادة في استجابة الكورتيزول، ويمكن أن يؤدي إلى التعب، وهي وصفة للإجهاد المستمر والإنهاك ، ناهيك عن مشاكل النوم.



يمكن أن يكون لاستهلاك أكثر من 250 ملليغرامًا من الكافيين يوميًّا (أي ما يعادل 2 1/2 كوب)، تأثير سلبي على القلق، لذلك تنصح جونز الأشخاص الذين يعانون القلق أو ارتفاعات القلق استهلاك الماتشا كبديل.

الصودا
 إذا كنت تبحث عن صحتك العقلية، فقد ترغب في الحد من استهلاك الصودا. ويوضح هنا الدكتور جاك جوسبيتير جونيور، الطبيب النفسي ومؤسس SohoMD، أن كل شخص يحب الصودا الغذائية الباردة، لكن المخاطر الصحية تفوق الفوائد.
 

ويوضح الدكتور ذلك ويقول: نعلم أن الصودا عالية السكر ليست جيدة لصحتنا، فقد تكون الصودا الغذائية أسوأ. إذ يحتوي الكثير منها على "فينيل ألانين"، وهو مادة كيميائية مضافة معروفة بتعطيل الكيمياء العصبية للدماغ، عن طريق إيقاف الإنتاج الصحيح للسيروتونين والدوبامين، وهما جزيْئان نحتاجهما لحسن المزاج.

إضافة إلى ذلك، تحتوي هذه المشروبات على محليات صناعية، مثل: الأسبرتام، وهو معروف بحسب الدكتور جونيور، بأنه سم عصبي وقد يزيد من هرمونات التوتر، مثل: الكورتيزول، وكذلك يزيد كمية الجذور الحرة في الدماغ.

الكحول
 تقول المستشارة دانيل توتشي، مؤسسة Live Better Therapy Solutions، إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب الكحول، عند التفكير في صحتها العقلية.



وأوضحت توتشي، أن استهلاك الكحول مرتبط عادةً بالأحداث الاجتماعية، إلا أن الكحول هو منخفض المزاج ويمكن أن يؤدي إلى حالة مزاجية سلبية أو القلق.

الأطعمة المصنعة
قالت أورا دي لوس سانتوس، عالمة النفس السريري والتربوي، إنها عندما تأكل بعض الأطعمة المصنعة في حالتها، مزيج البانكيك من البقالة، يتسبب ذلك في ارتفاعات القلق.

وتوضح، أن أحد الأطعمة التي ترفع ذروة القلق هو علبة دقيق البانكيك المصنعة من السوبر ماركت.

وتشير الاستشارية، إلى أن الأغذية المصنعة يمكن أن تغير البكتيريا في الأمعاء، وتتفاعل هذه البكتيريا مع جهاز المناعة لدينا؛ ما يؤدي في النهاية إلى التهاب مزمن. ويمكن أن يسبب الالتهابُ الانتفاخَ ، ويمكن أيضًا أن يسهم في الاكتئاب.

الحلوى والسكريات
 يقول جيسون فيليبس، وهو أخصائي نفسي سريري، إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الحلوى. لأنها غنية بالسكر وتزيد الالتهاب في الجسم، المرتبط بالاكتئاب.
 

ويؤكد، أن دراسة أجريت عام 2015 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أشارت إلى أن الأطعمة السكرية والنشوية يمكن أن تسهم في الاكتئاب. ومع ذلك، فإن استهلاك السكر الطبيعي، مثل النوع الموجود في الفاكهة، يختلف كثيرًا عن النوع الموجود في الحلوى.

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أطعمة

الصحة العقلية

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