جريمة مروعة.. طعن شقيقته 25 مرة ومزق جسدها ما القصة؟

وفي التفاصيل: بدأت القصة حين عثرت القوى الأمنية على سمر البالغة من العمر نحو 30 عاما داخل مسكن أسرتها جثة هامدة وخلال فحصها عثر على آثار 25 طعنة بمناطق متفرقة في جسدها.فيما ألقت القبض على شقيقها الذي أقر خلال التحقيقات أنه قتل شقيقته ومزق جسدها بـ25 طعنة، بعدما حاول إقناعها بالعودة إلى طليقها مرة أخرى، والذي طلب ردها إلى عصمته عدة إلا أنها رفضت. وأضاف قائلا: "مبتسمعش الكلام".كما كشف المتهم أنه دخل في مشادة معها حول الموضوع، وحين تعنتتت راح وأحضر سكينا من المطبخ وطعنها عدة طعنات حتى سقطت بين يديه غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة.في حين أمرت السلطات بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.