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جريمة مروعة.. طعن شقيقته 25 مرة ومزق جسدها ما القصة؟

منوعات

2024-10-24 | 08:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
جريمة مروعة.. طعن شقيقته 25 مرة ومزق جسدها ما القصة؟
المصدر:
وكالات
3,131 مشاهدة

في جريمة مروعة صدمت الشارع المصري، أقدم شاب على تمزيق جسد شقيقته بمدينة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة بـ25 طعنة في أماكن متفرقة من جسدها، لرفضها العودة إلى طليقها.

وفي التفاصيل: بدأت القصة حين عثرت القوى الأمنية على سمر البالغة من العمر نحو 30 عاما داخل مسكن أسرتها جثة هامدة وخلال فحصها عثر على آثار 25 طعنة بمناطق متفرقة في جسدها.

فيما ألقت الشرطة القبض على شقيقها الذي أقر خلال التحقيقات أنه قتل شقيقته ومزق جسدها بـ25 طعنة، بعدما حاول إقناعها بالعودة إلى طليقها مرة أخرى، والذي طلب ردها إلى عصمته عدة مرات إلا أنها رفضت. وأضاف قائلا: "مبتسمعش الكلام".

كما كشف المتهم أنه دخل في مشادة معها حول الموضوع، وحين تعنتتت راح وأحضر سكينا من المطبخ وطعنها عدة طعنات حتى سقطت بين يديه غارقة في دمائها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

في حين أمرت السلطات بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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مصر

جريمة

طعن شقيقته

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