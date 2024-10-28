لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها الـ47 وابنتها تخطف الأنظار

نيوز – منوعات

شهدت التواصل الاجتماعي حالة من الضجة بعد انتشار مقاطع من حفل عيد ميلاد الإعلامية لجين عمران، التي احتفلت ببلوغها الـ 47 عاماً.

وكان الظهور اللافت لابنتها جيلان أحد أبرز أحداث الحفل، حيث شارك الجمهور الفيديوهات وأشادوا بجمالها، معتبرين أنها ورثت والدتها.

إطلالة جيلان تشعل التواصل

في إحدى الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع، ظهرت لجين إلى جانب شقيقتها الصغرى أسيل، التي تعمل في مجال التمثيل، وأحد أقاربهم، بالإضافة إلى ابنتها جيلان، التي بدت متألقة بفستان طويل أسود. رفعت جيلان شعرها للأعلى وارتدت قناعاً يغطي عينيها، مثل بقية الحضور، مما أضاف إلى أجواء الاحتفال المميزة.

وعلى الرغم من ارتداء جيلان القناع، إلا أن ملامحها بدت واضحة في بعض الفيديوهات الأخرى، ما جعل الجمهور يشيد بجمالها ويؤكد أنها ورثت والدتها، بالإضافة إلى امتلاكها جسداً ممشوقاً وطولاً مميزاً.

لجين تخفي هوية أبنائها

ولطالما حرصت لجين على إخفاء هوية أبنائها جيلان وسمير عن الأضواء.

وفي تصريحات سابقة، أكدت أن هذا القرار كان بناءً على رغبتها عندما كانا صغيرين، ولكن بعد أن كبرا، جاء القرار بناءً على طلبهما الشخصي بالبقاء بعيداً عن الإعلام.

ومع ذلك، تشارك لجين في بعض الأحيان صوراً عائلية تجمعها بأبنائها، مع الحفاظ على حرصها الدائم على إخفاء ملامحهم.

قصة زواج لجين

وتزوجت لجين في سن مبكرة من رجل أعمال لم تكشف عن هويته، وأنجبت منه ابنيها سمير وجيلان.

ورغم مرور السنوات، فإنها لا تزال تفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء والتركيز على نجاحاتها الإعلامية.

وتأتي هذه الاحتفالات لتؤكد العلاقة الوثيقة بين لجين وعائلتها، وتلقي الضوء على الجوانب الشخصية لحياتها التي كانت غالباً ما تحرص على إبقائها خاصة.