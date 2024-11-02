لديه نصف مليون معجب على انستغرام.. الموت الرحيم ينهي قصة السنجاب "بينت"

وصادرت السلطات في الحيوان وأخضعته للقتل الرحيم بسبب مخاوف من انتشار داء الكلب في .وأعلن مالك "بينَت"، مارك لونغو، الذي اعتاد نشر مقاطع للسنجاب، عن نفوقه قائلاً بصوت مختنق إن "بينَت جلب الكثير من السعادة لنا وللجمهور".واكتسب السنجاب الأسود شعبية واسعة بفضل لقطات يظهر فيها وهو يقفز، أو يجلس على كتفَي صاحبه، أو يتناول الفطائر والقهوة، ويرتدي قبعات صغيرة.لكنّ تدخلت بعد تقارير عن وجود حيوانات برية غير قانونية يحتفظ بها لونغو في ملجأ أسسه باسم "بينَتس فريدم فارم أنيمال سانكتواري"، إذ صادرت السنجاب وراكونًا آخر.وأعلنت يوم أنها نفذت القتل الرحيم بعد أن ظهرت شكوك بإصابتهما بداء الكلب، خاصة بعد أنباء عن تعرض شخص للعض من قبل "بينَت".ورغم هذه النهاية الحزينة، أكد مارك لونغو أن "المعركة مستمرة"، داعيًا محبي "بينَت" عبر إنستغرام لدعمه في جمع التبرعات لمعاركه القانونية ومواصلة عمله في الملجأ.