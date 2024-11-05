فرس نهر "شهيرة" تتوقع الرئيس الأمريكي الجديد (فيديو)

اعتقادا بأن توقعاته تحدث.. أشهر فرس نهر في #تايلاند ينضم لـ "التصويت" في #الانتخابات_الأمريكية بالاختيار بين ثمرتين فاكهة إحداهما تحمل اسم دونالد #ترامب والأخرى #كامالا_هاريس، ويفضل التي تحمل اسم ترامب #عينك_على_العالم#الانتخابات_الأمريكية2024 #USElection2024 pic.twitter.com/2c7Gl7Pa6q
— العين الإخبارية (@AlAinNews) November 4, 2024
اعتقادا بأن توقعاته تحدث.. أشهر فرس نهر في #تايلاند ينضم لـ "التصويت" في #الانتخابات_الأمريكية بالاختيار بين ثمرتين فاكهة إحداهما تحمل اسم دونالد #ترامب والأخرى #كامالا_هاريس، ويفضل التي تحمل اسم ترامب #عينك_على_العالم#الانتخابات_الأمريكية2024 #USElection2024 pic.twitter.com/2c7Gl7Pa6q