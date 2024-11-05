فرس نهر "شهيرة" تتوقع الرئيس الأمريكي الجديد (فيديو)

بشكل واسع مقطع تظهر فيه أنثى فرس نهر تايلاندية صغيرة مُسماة "مو دينغ" تحظى بشعبية واسعة في التواصل، حيث توقعت فوز المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الأميركية.

وبعد انتشار مقاطع لـ"مو دينغ" في حديقة حيوانات "كاو كيو اوبن زو" عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت عنصراً أساسياً في صور الميم وملهمة لمجموعة كبيرة من السلع.

اعتقادا بأن توقعاته تحدث.. أشهر فرس نهر في #تايلاند ينضم لـ "التصويت" في #الانتخابات_الأمريكية بالاختيار بين ثمرتين فاكهة إحداهما تحمل اسم دونالد #ترامب والأخرى #كامالا_هاريس، ويفضل التي تحمل اسم ترامب #عينك_على_العالم#الانتخابات_الأمريكية2024 #USElection2024 pic.twitter.com/2c7Gl7Pa6q — العين الإخبارية (@AlAinNews) November 4, 2024

وتوقعت مو دينغ، التي يعني اسمها "خنزيراً ممتلئاً"، فوز ترامب على المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.



فبعد تقديم طبقين من الفاكهة لها كل منهما مزيّن باسم أحد المرشحين، اختارت أنثى فرس النهر البالغة أربعة أشهر ترامب، وهو ما ظهر في مقطع نشرته حديقة الحيوانات على الإنترنت.



حققت "مو دينغ" نجاحاً في الولايات المتحدة، إذ استخدم الفكاهي بوين يانغ صورها في فقرة كوميدية ضمن برنامجه "ساترداي نايت لايف".



وفازت "مو دينغ" على ترامب وهاريس في استطلاع رئاسي غير رسمي أجراه برنامج "ذي تونايت شو"، حاصدةً 93% من الأصوات.



وسبق لحيوانات أخرى أن حققت شهرة عالمية بعد التنبؤ بنتائج أحداث عالمية، أبرزها الأخطبوط الشهير بول الذي Hاصابت توقّعاته لنتائج ثماني مباريات في كأس العالم 2010 من حوضه في ألمانيا.