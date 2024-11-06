من هو "أوبتيموس" الذي يعتني بكبار السن؟

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أوبتيموس هو روبوت طورته شركة تسلا، يمكن أن يكون مساعدًا مثاليًا لكبار السن، مما يجعل حياتهم اليومية أسهل.

الروبوت الجديد يمكنه المساعدة في الطهي الآمن، وتذكير كبار السن بتناول أدويتهم، وتوفير الرفقة التفاعلية، وتحسين نوعية حياتهم واستقلاليتهم في المنزل.

وللحصول على Optimus في المنزل، سيتعين على المستخدمين الانتظار حتى عام 2026، المتوقع أن يبدأ فيه الإنتاج الضخم.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتاجون إلى ميزانية تتراوح بين 20 و 30 ألف دولار لشرائه.

كما ذكر إيلون ماسك أن تكلفة أوبتيموس ستكون في هذا النطاق "على المدى الطويل"، مع توقع أن يسمح هذا السعر إلى نطاق واسع في المستقبل وأنه سيكون أقل تكلفة من .

كيف يبدو أوبتيموس تسلا؟

وصفت تسلا أوبتيموس بأنه "صديق بشري" مصمم للمساعدة بأمان في المهام المنزلية، بما في ذلك رعاية كبار السن.

كما عرضت أمثلة على استخدامه مثل التقاط الطرود وسقي النباتات وأداء المهام المنزلية الأخرى، مع اقتراح تطبيقات مفيدة لمرافقة كبار السن.

وفي السابق، كانت هناك تكهنات بأن الروبوت أوبتيموس سيكون مخصصًا فقط للعمل في مصانع تصنيع التابعة لشركة تسلا، مع عدم وجود ما يشير إلى أنه سيتم تطويره للاستخدام في البيئات المنزلية.

ومع ذلك، ذكر ماسك على منصة "إكس": "أن تسلا سيكون لديها روبوتات بشرية مفيدة حقًا في إنتاج منخفض للاستخدام الداخلي لشركة تسلا في العام المقبل (2025) ".

وكان لمشروع أوبتيموس، بقيادة إيلون ماسك، أولى مؤشراته في عام 2021، عندما ظهر على الساحة رجل يرتدي زي إنسان آلي ليرقص خلال إحدى الفعاليات، في إشارة إلى إنشاء إنسان آلي.

وفي عام 2022، قدم ماسك نموذجًا أوليًا وأعلن عن نيته إنتاجه بكميات كبيرة.

بينما في عام 2023، شارك ماسك التقدم، وسلط الضوء على التحسينات التي أدخلت على أيدي الروبوت، مما سمح له بالتعامل مع الأشياء الهشة بدقة وحمل الأحمال الثقيلة، وذلك بفضل أجهزة الاستشعار المتقدمة والتحكم بشكل أفضل في التوازن.

ويؤكد النموذج الأحدث رؤية ماسك لروبوت متعدد الاستخدامات وبأسعار معقولة، ويهدف إلى الاستخدامات الصناعية والمنزلية، بما في ذلك التفاعل الآمن مع الأطفال.