Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"ديربي بغداد" يبتسم للنوارس على حساب الأنيق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا يصبح النوم صعبًا مع تقدم العمر؟.. اليكم هذه النصائح

منوعات

2024-11-06 | 10:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا يصبح النوم صعبًا مع تقدم العمر؟.. اليكم هذه النصائح
831 مشاهدة

يعتبر الأرق المزمن أحد الأسباب الرئيسية لحوادث السيارات والإصابة بالاكتئاب، ولهذا يتساءل الكثير من الأشخاص لماذا يصبح النوم صعبًا مع تقدم العمر؟

لماذا يصبح النوم صعبًا مع تقدم العمر؟ تميل أنماط النوم إلى التغير مع التقدم في العمر، وقد يجد معظم الناس أن الشيخوخة تجعلهم يواجهون صعوبة في النوم، يستيقظون كثيرًا أثناء الليل وفي وقت مبكر من الصباح.
يكون وقت النوم العميق بلا أحلام أقل، حيث يستيقظ كبار السن بمعدل 3 أو 4 مرات كل ليلة بسبب التبول أثناء الليل، والقلق، وعدم الراحة أو الألم الناتج عن الأمراض المزمنة.

عوامل تؤثر على نوم كبار السن
وفقًا لموقع WebMD هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على نمط النوم لدى كبار السن وإصابتهم بالأرق، منها:

1. الأمراض والظروف الصحية
الإصابة ببعض الحالات التي تؤثر على الصحة، مثل التهاب المفاصل، وانقطاع التنفس أثناء النوم، ومتلازمة تململ الساقين، وقد يساهم العلاج المناسب لهذه الحالات في مساعدتك على الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2. الأدوية
بعض الأدوية قد تتسبب في الإصابة بالأرق ليلًا، لذا تأكد من إطلاع طبيبك على جميع الأدوية التي تتناولها، فقد يقترح تعديل وقت الجرعة أو تقليل الكمية، كما يمكن أن يوفر لك بديلًا دوائيًا لا يؤثر على نومك.

3. التغيرات العمرية
مع التقدم في العمر، تزداد فرص حدوث تحولات كبيرة في الحياة، مثل المرض أو الأزمات المالية أو فقدان أحد أفراد الأسرة، مما قد يسبب التوتر ويؤثر على جودة النوم، لذا تحدث مع أفراد عائلتك أو استشر مستشارًا للمساعدة في إيجاد طرق لإدارة التوتر بفعالية.

4. التقاعد
يتسبب التقاعد في وقت فراغ أطول ويقلل من نشاطك اليومي، مما قد يؤثر على انتظام نومك، لذا، احرص على إبقاء جسدك وعقلك نشطين من خلال التطوع، أو ممارسة الرياضة، أو تعلم مهارة جديدة، أو قضاء وقت مع الأصدقاء والعائلة، من المهم هو الحفاظ على نشاطك المستمر.

أفضل الأطعمة لتحسين النوم عند كبار السن
وفقًا لموقع Cleveland Clinic، كشفت دراسة نُشرت في مجلة طب النوم السريري أن تناول وجبات غنية بالألياف وقليلة الدهون المشبعة يساهم في تحسين جودة النوم، مما يساعد على نوم أعمق وأكثر انتعاشًا، منها:

الكربوهيدرات المعقدة
يفضل تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز الكامل، الحبوب، والأرز البني، بينما يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض، المعكرونة، والحلويات مثل الكعك والبسكويت والمعجنات والأطعمة السكرية الأخرى، حيث أنها قد تؤدي إلى تقليل مستويات السيروتونين ولا تساهم في تحسين النوم.

البروتينات قليلة الدهون
تتضمن البروتينات منخفضة الدهون مثل الجبن قليل الدسم، الدجاج، الديك الرومي، والأسماك، وهي غنية بحمض التربتوفان الأميني الذي يساعد في زيادة مستويات السيروتونين.
ويمكن العثور على التربتوفان في بياض البيض، فول الصويا، وبذور اليقطين، ويُفضل تجنب الأجبان الغنية بالدهون، وأجنحة الدجاج، أو الأسماك المقلية في زيت غزير، حيث تستغرق هذه الأطعمة وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تؤثر على نومك.

الدهون المفيدة للقلب
الدهون غير المشبعة مفيدة ليس فقط لصحة القلب، بل تساهم في تحسين مستويات السيروتونين، منها زبدة الفول السوداني والمكسرات مثل الجوز، اللوز، الكاجو، والفستق.
ولكن يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة مثل البطاطس المقلية، رقائق البطاطس، والوجبات الخفيفة الأخرى ذات المحتوى العالي من الدهون، حيث يمكن أن تقلل هذه الأطعمة من مستويات السيروتونين.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم
يرتبط المغنيسيوم بتحسين جودة النوم، لذا يمكنك إضافة الخضراوات الورقية لوجبة العشاء، مثل السبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم. المكسرات، البذور، الأفوكادو، والفاصوليا السوداء.

المشروبات والأعشاب الطبية
من المشروبات المهدئة التي يمكن تناولها قبل النوم هو الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب مثل البابونج أو النعناع، كما تحتوي كل من المريمية والريحان على مركبات تساعد في تقليل التوتر وتعزيز النوم.

تمارين تساعد على النوم الهادئ لكبار السن
يعاني العديد من كبار السن من اضطرابات في ساعتهم البيولوجية الطبيعية، مما يسبب صعوبة في النوم في الوقت المعتاد، يمكن أن يساعد التمرين الهوائي المعتدل، بالإضافة إلى التعرض للضوء الطبيعي في ساعات الصباح، في إعادة ضبط الساعة البيولوجية للجسم واستعادة نمط نوم طبيعي، مما يعين الجسم على التعرف على إشارات النوم في المساء.

كما يمكن أن تؤدي تمارين التمدد القصيرة قبل النوم إلى تحسين جودة النوم، روتين يوجا بسيط أو بعض التمددات اللطيفة والبطيئة يمكن أن يخفف آلام العضلات ويهدئ العقل، مما يساعد كبار السن على النوم والاستمرار في النوم.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن للشخص الذي تهتم به تحسين نومه، مما يساهم في تعزيز رفاهيته العامة.

نصائح لتحسين جودة الحياة مع التقدم في العمر
-حاول أن تذهب إلى النوم وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، حتى يعتاد جسمك على الروتين.
-يساعد الاستحمام بماء دافئ على تهدئة الجسم، وعند الخروج من الحمام يمكن أن يساعد انخفاض درجة حرارة الجسم في شعورك بالتعب.
-خصص وقتًا للتهدئة قبل النوم، حيث يمكنك قراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى، أي شيء يساعدك على الاسترخاء.
-اجعل غرفة النوم مكانًا للنوم فقط، لذا درب نفسك على أن يكون السرير مكانًا للنوم فقط.
-تجنب القيلولة بعد الظهر، فإذا كنت تنام خلال النهار، قد تجد صعوبة في النوم ليلًا.
-تجنب شرب الكحول بالقرب من وقت النوم، حيث قد تجعلك تستيقظ في منتصف الليل عندما تزول تأثيرات الخمر.
-تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل قبل النوم لتقليل رحلاتك إلى الحمام خلال الليل.
-مارس التمارين الرياضية بانتظام، ولكن تجنب القيام بها خلال الثلاث ساعات التي تسبق موعد نومك.
-حاول الخروج في ضوء الشمس كل يوم لتعريف جسمك بمتى يحين وقت الاستيقاظ والنوم.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

النوم

نصائح

الارق

العمر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
Play
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
Play
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Play
06-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-06
Morning Live
Play
Morning Live
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
Play
الرسم التشكيلي .. رحلة الفن بين الواقعية والتجريد - حلقة ١٤٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
Play
شارع الجمهورية السوق العربي بغداد - الحلقة ١٤٦ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-06
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
Play
الباله في العراق - حلقة ٢١ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
Play
مطامح السنة.. مطرقة واحدة وعشرات الفؤوس - حلقة ٢٨ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
Play
تكسير الأغاني 5-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
Play
نشرة ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-05
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
Play
هل الأقارب عقارب والغريب ذيب؟ 5-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
Play
الأبراج - فقرة نصيحة الى المجتمع 5-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-05
اخترنا لك
لون يحقق "التوازن النفسي" وآخر يبعث على "الهدوء والسلام".. ما هما؟
13:17 | 2024-11-06
5 طرق لتجنب التجسس على محادثات "واتساب"
11:22 | 2024-11-06
أشبه بقنبلة نووية.. انفجارات على سطح نجم "ميت"
11:11 | 2024-11-06
ما سر لقب "الحاج أبو حنان" الذي يطلقه المصريون على ترامب؟
10:59 | 2024-11-06
من هو "أوبتيموس" الذي يعتني بكبار السن؟
10:20 | 2024-11-06
بلقاح مزيف لكوفيد "سام".. طبيب بريطاني حاول قتل صديق والدته
09:53 | 2024-11-06
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.