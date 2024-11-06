ما سر لقب "الحاج أبو حنان" الذي يطلقه المصريون على ترامب؟

قررت ان افتح حساب بنكى لكل من يستخدم اسم ابو حنان يدفع ٥ دولار حق اداء للعبد الفقير لله وهى رسوم تدفع لمره واحده اي انك تستخدم الاسم للابد فى كل المنصات . طبعا دي مجرد دعابه لاصحاب الفهم المتحجر !
— Amr Adib (@Amradib) November 6, 2024
قررت ان افتح حساب بنكى لكل من يستخدم اسم ابو حنان يدفع ٥ دولار حق اداء للعبد الفقير لله وهى رسوم تدفع لمره واحده اي انك تستخدم الاسم للابد فى كل المنصات . طبعا دي مجرد دعابه لاصحاب الفهم المتحجر !
- الحاج "ابو حنان" رجع ي رجاله .. داحنا هنشوف ايام عنب ..😄 pic.twitter.com/c7XiZ8Phlo
— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) November 6, 2024
- الحاج "ابو حنان" رجع ي رجاله .. داحنا هنشوف ايام عنب ..😄 pic.twitter.com/c7XiZ8Phlo