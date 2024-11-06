ما سر لقب "الحاج أبو حنان" الذي يطلقه المصريون على ترامب؟

تمكن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد من العودة إلى البيت الأبيض، بعدما حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليتصدر اسمه الأكثر تداولا في .

وتصدر اسم "أبو حنان" المواضيع الأكثر تداولا على التواصل الاجتماعي في مصر، فور عن نجاح ترامب، بجانب اسم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، فما سر هذا اللقب الذي يستخدمه المصريون؟.



يعود إطلاق لقب "أبو حنان" على الرئيس الأمريكي السابق دونالد إلى الإعلامي الشهير عمرو أديب، خلال ولاية الأولى بين عامي 2016 و2020، ولعبت نجلة الرئيس إيفانكا ترامب، دورا في ذلك، بسبب وجودها بالقرب من والدها بالبيت الأبيض.



ونشر أديب، تغريدة اليوم عبر موقع إكس، داعب فيها مستخدمي هذا اللقب بعد تصدره الأكثر تداولا على موقع إكس، قائلا إنه له حقوق أدبية في استخدامه، وقال: "قررت فتح حساب بنكي لكل من يستخدم اسم أبو حنان يدفع 5 دولارات حق أداء للعبد الفقير لله، وهي رسوم تدفع لمرة واحدة أي إنك تستخدم الاسم للأبد في كل المنصات".



واستدرك قائلا: "طبعا دي مجرد دعابة لأصحاب الفهم المتحجر!".

قررت ان افتح حساب بنكى لكل من يستخدم اسم ابو حنان يدفع ٥ دولار حق اداء للعبد الفقير لله وهى رسوم تدفع لمره واحده اي انك تستخدم الاسم للابد فى كل المنصات . طبعا دي مجرد دعابه لاصحاب الفهم المتحجر ! — Amr Adib (@Amradib) November 6, 2024



واستخدم مدونون هذا اللقب في تغريداتهم للتعليق على فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "ترامب"، وقال أحد المعلقين: "الحاج أبو حنان رجع يا رجالة.. دا إحنا هنشوف أيام عنب". واستخدم مدونون هذا اللقب في تغريداتهم للتعليق على فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "ترامب"، وقال أحد المعلقين: "الحاج أبو حنان رجع يا رجالة.. دا إحنا هنشوف أيام عنب".