ولي أمر طالبة ينهي حياة معلم داخل مدرسة بسبب "صفعة"

وقالت الوسائل الإعلامية، ان "معلم اللغة الإنجليزية "محمد.ز" لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما تعدى عليه إحدى الطالبات بالضرب، لقيامه بتوبيخ بسبب تقصيرها في الدراسة".وفي التفاصيل: "تلقت السلطات إخطارا يفيد بقيام ولي أمر طالبة بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الخليفة التعليمية بمحافظة القاهرة، بالاعتداء بالضرب على اللغة الإنجليزية بالمدرسة، حيث قام الطالبة-الذي يعمل هو الآخر مدرسًا في مدرسة أخرى- بالحضور إلى المدرسة للتحدث مع المعلم، إلا أن النقاش تحول سريعًا إلى مشادة كلامية حادة تطورت لاشتباك بالأيدي، ما أدى إلى سقوط المعلم مغشيًا عليه وسط صدمة الطالبات والمعلمين، ليتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وجلطة في المخ، وفقًا للتقرير الطبي".وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ولي الأمر المتهم، الذي أكد في التحقيقات أنه "لم يقصد قتل المعلم، وأن ما حدث كان عن طريق الخطأ، وأن سبب حضوره إلى المدرسة والشجار مع المعلم المتوفى هو "صفع" المعلم لابنته أمام زميلاتها، الأمر الذي أغضبه ودفعه إلى الشجار معه".