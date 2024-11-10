كهرباء الشمس... مليارات على اسطح البنايات

وبعيدًا عن أزمة الكلية، تقدم وزارة على مشروع ضخم يستهدف البنايات الحكومية لنصب منظومات طاقة شمسية على اسطح البنايات الحكومية، في مشروع ربما تظهر مدى أهميته وكذلك مدى التفاصيل المريبة المرتبطة بها.تأتي هذه الخطوة، بعد سنوات من استهلاك المؤسسات الحكومية للكهرباء بـ"الآجل"، حيث تتراكم حوالي 5 تريليون دينار بذمة الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح وزارة طوال السنوات الماضية مع عجز على استحصالها لاسباب مختلفة، وربما مشبوهة في نفس الوقت.هذا المشروع تضمن ارقامًا مختلفة ومثيرة للريبة في ذات الوقت، فبينما تتحدث وزارة عن هذا المشروع منذ مطلع العام الجاري، الا انه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تحدثت الوزارة عن تحديد 535 مبنى حكوميًا لنصب منظومات الطاقة الشمسية على اسطحها، وتخصيص مبلغ مالي قدره 65 مليار دينار لشراء ونصب هذه المنظومات.لكن في الشهر التالي، بدأ الحديث عن 546 مبنى حكوميًا لنصب منظومات الطاقة الشمسية، وبكلفة مالية قدرها 90 مليار دينار هذه المرة.وهذه الانتقالة تثير الريبة، فبينما ارتفع عدد المباني الحكومية المشمولة بنصب المنظومات بنسبة 2% فقط، الا ان الكلفة المالية ارتفعت بنسبة 38%، دون وجود تفسيرات واضحة لهذا الاختلاف.من المؤشرات المريبة الأخرى، تشير وزارة الى ان المؤسسات الحكومية ستكون لها حرية الاختيار والتعاقد مع الشركات المجهزة لمشاريع منظومات الطاقة الشمسية على أسطح بناياتها، أي ان الامر لن يكون مركزيًا وستكون كل مؤسسة معنية باسم ونوع وكلف الشركة وهذا ربما قد يقود لعمليات فساد متفرعة وغير مسيطر عليها، حيث سيكون هناك مئات العقود متوزعة بين المؤسسات الحكومية ولا توجد مراقبة مركزية عليها.امّا فيما يخص الكلفة، وفي تفصيل أكبر، فإنه بمراجعة أسعار كلف منظومات الطاقة الشمسية، يتضح إن سعر الواط الواحد في احسن الأحوال يبلغ 2 دولار، هذا يعني ان الـ90 مليار دينار والتي تعادل حوالي 68 مليون دولار، ستنتج 34 مليون واط، او ما يعادل 34 الف كيلو واط.وبحسب نظام التوليد فإن كل منظومة بقدرة 10 كيلو واط تنتج 12 الف كيلو واط بالساعة في السنة، فهذا يعني إن المنظومات بالسعر المحدد من الدولة والتي ستكون بقدرة 34 الف كيلو واط، ستنتج اكثر من 40 مليون كيلو واط في الساعة، او ما يعادل 40 الف ميغا واط بالسنة.هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية" ويُعرض كل جمعة عند الساعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،