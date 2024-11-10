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كهرباء الشمس.. مليارات على اسطح البنايات

منوعات

2024-11-10 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كهرباء الشمس.. مليارات على اسطح البنايات
759 مشاهدة

بعد أن أنفق العراق اكثر من 100 مليار دولار على الكهرباء طوال السنوات الماضية، لايزال يحبو في البحث لإيجاد طرق بديلة لتوفير الطاقة التي عجزت عنها عشرات المليارات من الدولارات و6 دورات حكومية متعاقبة و20 عاما من التصريحات والوعود.

كهرباء الشمس... مليارات على اسطح البنايات
وبعيدًا عن أزمة الكهرباء الكلية، تقدم وزارة الكهرباء على مشروع ضخم يستهدف البنايات الحكومية لنصب منظومات طاقة شمسية على اسطح البنايات الحكومية، في مشروع ربما تظهر الأرقام مدى أهميته وكذلك مدى التفاصيل المريبة المرتبطة بها.

حوالي 5 تريليونات دينار لصالح الكهرباء متراكمة بذمة المؤسسات الحكومية
تأتي هذه الخطوة، بعد سنوات من استهلاك المؤسسات الحكومية للكهرباء بـ"الآجل"، حيث تتراكم حوالي 5 تريليون دينار بذمة الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح وزارة الكهرباء طوال السنوات الماضية مع عجز الكهرباء على استحصالها لاسباب مختلفة، وربما مشبوهة في نفس الوقت.

65 مليار دينار لنصب منظومات في 535 بناية حكومية
هذا المشروع تضمن ارقامًا مختلفة ومثيرة للريبة في ذات الوقت، فبينما تتحدث وزارة الكهرباء عن هذا المشروع منذ مطلع العام الجاري، الا انه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تحدثت الوزارة عن تحديد 535 مبنى حكوميًا لنصب منظومات الطاقة الشمسية على اسطحها، وتخصيص مبلغ مالي قدره 65 مليار دينار لشراء ونصب هذه المنظومات.

90 مليار دينار لنصب منظومات في 546 بناية
لكن في الشهر التالي، بدأ الحديث عن 546 مبنى حكوميًا لنصب منظومات الطاقة الشمسية، وبكلفة مالية قدرها 90 مليار دينار هذه المرة.


البنايات المشمولة ارتفعت 2% والكلفة ارتفعت 38%
وهذه الانتقالة تثير الريبة، فبينما ارتفع عدد المباني الحكومية المشمولة بنصب المنظومات بنسبة 2% فقط، الا ان الكلفة المالية ارتفعت بنسبة 38%، دون وجود تفسيرات واضحة لهذا الاختلاف.

التعاقدات ستكون فردية عبر المؤسسات وغير مراقبة مركزيًّا
من المؤشرات المريبة الأخرى، تشير وزارة الكهرباء الى ان المؤسسات الحكومية ستكون لها حرية الاختيار والتعاقد مع الشركات المجهزة لمشاريع منظومات الطاقة الشمسية على أسطح بناياتها، أي ان الامر لن يكون مركزيًا وستكون كل مؤسسة معنية باسم ونوع وكلف الشركة وهذا ربما قد يقود لعمليات فساد متفرعة وغير مسيطر عليها، حيث سيكون هناك مئات العقود متوزعة بين المؤسسات الحكومية ولا توجد مراقبة مركزية عليها.

90 مليار دينار ستكفي لبناء منظومات بقدرة 34 الف كيلو واط
امّا فيما يخص الكلفة، وفي تفصيل أكبر، فإنه بمراجعة أسعار كلف منظومات الطاقة الشمسية، يتضح إن سعر الواط الواحد في احسن الأحوال يبلغ 2 دولار، هذا يعني ان الـ90 مليار دينار والتي تعادل حوالي 68 مليون دولار، ستنتج 34 مليون واط، او ما يعادل 34 الف كيلو واط.

المنظومات ستنتج 40 الف ميغاواط ما يعادل 0.3% من حاجة المؤسسات
وبحسب نظام التوليد فإن كل منظومة بقدرة 10 كيلو واط تنتج 12 الف كيلو واط بالساعة في السنة، فهذا يعني إن المنظومات بالسعر المحدد من الدولة والتي ستكون بقدرة 34 الف كيلو واط، ستنتج اكثر من 40 مليون كيلو واط في الساعة، او ما يعادل 40 الف ميغا واط بالسنة.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية" ويُعرض كل جمعة عند الساعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
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