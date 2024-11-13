5 علامات تدل على أن هاتفك مخترق.. احذر منها

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تطورت الفيروسات في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر قدرة على التخفي وتجاوز تدابير الأمان. لذلك من المهم أن تلاحظ أي تغييرات في أداء هاتفك أو عمر بطاريته وكيفية استهلاكه للبيانات، لأنها يمكن أن تكون علامات على اختراق الهاتف.

وغالبًا ما تظل الفيروسات غير مرئية وغير قابلة للكشف؛ ما يجعل إزالتها أمرًا صعبًا، إذ قد لا يدرك العديد من المستخدمين وجود فيروس على أجهزة الهواتف الخاصة بهم. ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي قد تشير إلى وجود فيروس على هاتفك، ومن أبرزها:

ارتفاع درجة الحرارة: يمكن أن تتسبب البرامج الضارة في تشغيل التطبيقات أو الأدوات أو البرامج غير القابلة للكشف باستمرار في الخلفية؛ ما يتسبب في تشغيل المعالج بكثافة وارتفاع درجة حرارته وربما إيقاف تشغيله، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهاتف.

استخدام البيانات المفرط: على غرار ارتفاع درجة الحرارة، قد تستخدم البرامج الضارة التي تشغل البرامج في الخلفية أيضًا باقة البيانات لكي تبقى متصلة بالشبكات الخارجية. وذلك يؤدي بدوره إلى الاستهلاك المفرط والملحوظ للبيانات.

النوافذ المنبثقة: إذا ظهرت إعلانات منبثقة أثناء تصفحك الويب تحذر من الإصابة بفيروس، فهذا ليس إشعارًا رسميًّا. فالشركات لا تستخدم النوافذ المنبثقة لتحذيرات النظام، والتفاعل مع الإعلان يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأضرار لهاتفك. لأنه يمكن من خلال النقر على هذه الإعلانات أن يتم تنزيل برامج ضارة على هاتفك لسرقة بياناتك وصورك وملفاتك.

التطبيقات غير المعروفة: قد يكون المجرمون الإلكترونيون قاموا بتنزيل التطبيقات التي تظهر على هاتفك، والتي لم تقم بتنزيلها أو التي لم يتم تثبيتها مسبقًا. لذلك يجب الانتباه وأخذ الحذر من تطبيق جديد لم تقم بتنزيله وقم بمسحه على الفور. في هذا السياق من المهم استخدام برامج لمكافحة الفيروسات من مصادر معروفة وموثوقة.

استنزاف عمر البطارية: مثل ارتفاع درجة واستخدام البيانات، يمكن للبرامج الضارة التي تتسبب في تشغيل البرامج في الخلفية أن تستهلك الطاقة وتستنزف البطاريات بشكل كبير وغير منطقي.

تدابير وقائية استباقية

في الختام لا بد من التوضيح أن هذه العلامات لا تعني دائمًا أن هاتفك مصاب. بل قد تشير بدلًا من ذلك إلى أن الهاتف قديمًا أو تالفًا.

وبينما قد يكون أفضل من تحديد سبب هذه المشكلات، هو الطريقة الأكثر فاعلية للعناية بجهازك مثل: اتخاذ تدابير وقائية استباقية تحميك من المخاطر الرقمية، مثل: تنزيل البرامج من المتاجر الرسمية، وعدم النقر على الروابط المشكوك بأمرها، وكذلك على الإعلانات المنبثقة التي تدعي أن جهازك مصاب وبحاجة إلى عناية.