5 علامات تدل على أن هاتفك مخترق.. احذر منها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تابعوا بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506390-638671136675989630.jpg
5 علامات تدل على أن هاتفك مخترق.. احذر منها
منوعات
2024-11-13 | 11:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
897 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
تطورت الفيروسات في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر قدرة على التخفي وتجاوز تدابير الأمان. لذلك من المهم أن تلاحظ أي تغييرات في أداء هاتفك أو عمر بطاريته وكيفية استهلاكه للبيانات، لأنها يمكن أن تكون علامات على اختراق الهاتف.
وغالبًا ما تظل الفيروسات غير مرئية وغير قابلة للكشف؛ ما يجعل إزالتها أمرًا صعبًا، إذ قد لا يدرك العديد من المستخدمين وجود فيروس على أجهزة الهواتف الخاصة بهم. ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي قد تشير إلى وجود فيروس على هاتفك، ومن أبرزها:
ارتفاع درجة الحرارة: يمكن أن تتسبب البرامج الضارة في تشغيل التطبيقات أو الأدوات أو البرامج غير القابلة للكشف باستمرار في الخلفية؛ ما يتسبب في تشغيل المعالج بكثافة وارتفاع درجة حرارته وربما إيقاف تشغيله، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الهاتف.
استخدام البيانات المفرط: على غرار ارتفاع درجة الحرارة، قد تستخدم البرامج الضارة التي تشغل البرامج في الخلفية أيضًا باقة البيانات لكي تبقى متصلة بالشبكات الخارجية. وذلك يؤدي بدوره إلى الاستهلاك المفرط والملحوظ للبيانات.
النوافذ المنبثقة: إذا ظهرت إعلانات منبثقة أثناء تصفحك الويب تحذر من الإصابة بفيروس، فهذا ليس إشعارًا رسميًّا. فالشركات لا تستخدم النوافذ المنبثقة لتحذيرات النظام، والتفاعل مع الإعلان يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأضرار لهاتفك. لأنه يمكن من خلال النقر على هذه الإعلانات أن يتم تنزيل برامج ضارة على هاتفك لسرقة بياناتك وصورك وملفاتك.
التطبيقات غير المعروفة: قد يكون المجرمون الإلكترونيون قاموا بتنزيل التطبيقات التي تظهر على هاتفك، والتي لم تقم بتنزيلها أو التي لم يتم تثبيتها مسبقًا. لذلك يجب الانتباه وأخذ الحذر من تطبيق جديد لم تقم بتنزيله وقم بمسحه على الفور. في هذا السياق من المهم استخدام برامج لمكافحة الفيروسات من مصادر معروفة وموثوقة.
استنزاف عمر البطارية: مثل ارتفاع درجة
الحرارة
واستخدام البيانات، يمكن للبرامج الضارة التي تتسبب في تشغيل البرامج في الخلفية أن تستهلك الطاقة وتستنزف البطاريات بشكل كبير وغير منطقي.
تدابير وقائية استباقية
في الختام لا بد من التوضيح أن هذه العلامات لا تعني دائمًا أن هاتفك مصاب. بل قد تشير بدلًا من ذلك إلى أن الهاتف
أصبح
قديمًا أو تالفًا.
وبينما قد يكون أفضل من تحديد سبب هذه المشكلات، هو الطريقة الأكثر فاعلية للعناية بجهازك مثل: اتخاذ تدابير وقائية استباقية تحميك من المخاطر الرقمية، مثل: تنزيل البرامج من المتاجر الرسمية، وعدم النقر على الروابط المشكوك بأمرها، وكذلك على الإعلانات المنبثقة التي تدعي أن جهازك مصاب وبحاجة إلى عناية.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف
13:23 | 2024-11-13
قارنتها باليوم.. الأنواء الجوية تنشر درجات الحرارة في العراق عام 1964
10:32 | 2024-11-11
الحرارة ومستويات شدة الامطار وتوزيعها الجغرافي.. ملخص طقس العراق لليوم الاثنين
00:57 | 2024-11-11
السوداني يهاتف ترامب.. اتفاق على التنسيق لانهاء الحرب بالمنطقة
15:43 | 2024-11-08
هاتف
حرارة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
محليات
35.58%
05:44 | 2024-11-12
عطلة رسمية الخميس المقبل في هذه المحافظة
05:44 | 2024-11-12
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
محليات
34.21%
03:07 | 2024-11-12
عراقيون يتساءلون: هل نبدأ بخزن الطعام؟
03:07 | 2024-11-12
هل هناك امطار غزيرة وسيول؟.. ماذا تخبئ لنا خارطة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
محليات
15.93%
01:15 | 2024-11-12
هل هناك امطار غزيرة وسيول؟.. ماذا تخبئ لنا خارطة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
01:15 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
محليات
14.28%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
Morning Live
الأخطاء الطبية التي يتعرض لها المواطن العراقي - حلقة ١٥٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٥١ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
من الأخير
التسريبات تفضح مخدع السلطة - حلقة ٣١ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
صباحكم أحلى مع سلمى
12-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
طل الصباح
زوم ميوزك - فقرة شراح أسوي؟ 12-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-12
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
الهوا الك
طفلة عدها امراض بالقلب وماكو رعاية - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
15:30 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
استديو Noon
رسالة لكل شخص 11-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-11
اخترنا لك
نصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف
13:23 | 2024-11-13
اذا اردت التخلص من الكوابيس اتبع هذه الطريقة.. ما شأن العزلة
08:37 | 2024-11-13
الملح أساسيّ للجسم ولكن!
07:05 | 2024-11-13
كلّ ما يجب أن تعرفه عن سنّ العقل
06:15 | 2024-11-13
طقطقة المفاصل عند الشباب: ما هي الأسباب وهل يمكن علاجها؟
05:36 | 2024-11-13
الحبّ هو "دانييلا رحمة" عند ناصيف زيتون.. إليكم تصريحاته الجريئة عن الزواج!
09:52 | 2024-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.