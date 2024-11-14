عمرها 4000 عام.. الكشف عن مقبرة فريدة بجوار الهرم الأكبر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نفي رسمي بوجود إرباك في تنظيم مباراة العراق والأردن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506444-638671843532522462.png
عمرها 4000 عام.. الكشف عن مقبرة فريدة بجوار الهرم الأكبر
منوعات
2024-11-14 | 07:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
606 مشاهدة
أعلنت البعثة الأثرية
الروسية
التابعة لمعهد الدراسات
الشرقية
لدى أكاديمية العلوم
الروسية
بقيادة البروفيسورة إليونورا كورميشيفا، اليوم الخميس، ان البعثة اكتشفت قبرا صخريا في الجزء
الشرقي
من مقبرة الجيزة على بعد 300 متر.
وبحسب
وكالة
"تاس" الروسية، "اكتشف العلماء من معهد الدراسات
الشرقية
في مصر بجوار أهرامات الجيزة الشهيرة، مقبرة أثرية لم تكن معروفة من قبل، عمرها أكثر من 4 آلاف عام".
وقال المعهد في تصريح لوكالة "تاس": "تم فتح حفرة صغيرة أظهرت وجود بقايا تابوت خشبي مزخرف، وأوعية خزفية سليمة، وهي عادةً ما كان يتم وضعها ليستعين بها الميت في رحلته للدار الآخرة، ويستعد علماء الآثار لفتح مدخل إلى حجرة الدفن".
وبدورها أوضحت قائدة البعثة كورميشيفا أن "المقبرة تعود إلى عصر المملكة القديمة، إلى عهد السلالة الخامسة للفراعنة المصريين، ولا تزال الجدران تحمل نقوشاً تصور صاحب المقبرة وزوجته على مائدة الأضاحي، بالإضافة إلى تماثيل لهما بالحجم الكامل منحوتة في الصخر".
من جانبه قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات د. أحمد عامر في تصريحات صحفية، إن منطقة أهرامات الجيزة مليئة بالكثير من الأسرار التي لم تبح بها بعد.
وتابع عامر أن أهمية هذا الكشف أنه سوف يقودنا إلي اكتشاف مزيد من المقابر النادرة التي لم يكن متعارفا عليها من قبل، بالإضافة إلي أن اكتشاف هذه المقبرة بالطريقة التي أعلنت عنها البعثة الأثرية
الروسية
يوضح أنها لم تتعرض للنهب أو السرقة، وهو أمر نادر الحدوث حيث لم يعثر على مقابر بهذه المواصفات منذ فترة طويلة للغاية.
وأضاف الخبير الأثري أن معظم آثار الأسرة الخامسة التي تم استخراجها حتى الآن كانت بمنطقة أبوصير، حيث اتجه ملوك هذه الأسرة لهذا المكان تحديد نظرا لأن منطقة أهرامات الجيزة كانت قد امتلأت بالكثير من الأهرامات والكثير من المقابر، لذلك يعد هذا الكشف وإن ثبت أنه للأسرة الخامسة أمرا نادرا وحدثا فريدا لآثار هذه الأسرة بمنطقة الأهرامات.
فيما اعتبر الخبير الأثري المصري أن هذا الكشف قد يفتح الباب أمام اكتشافات أخرى نادرة تنتمي لأسر ثانية في هذه المنطقة، وأن الأمر لم يعد حكرا على ملوك وملكات الأسرة الرابعة.
وأضاف عامر أن الإعلان عن كشف أثري بجوار هرم خوفو العظيم الذي لم يتمكن العلماء من الوصول إلى أسراره وأسرار بنائه حتى الآن، هو أمر غاية في الأهمية، مضيفا أن الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر الذي عثر على المقبرة الأثرية بجواره، لم يعثر له على أي معابد أو تماثيل إلا تمثال واحد صغير لا يتعدى طوله 9 سنتيمترات، وهو الأمر الغريب، كما أن أسرار الهرم الأكبر نفسه لا تزال مجهولة حتى الآن على الرغم من العديد من الدراسات والأبحاث والمسوح الضوئية التي تعرض لها الهرم، لذلك فإن أي كشف جديد بمنطقة الأهرامات قد يقود إلى فك بعض أسرار الأهرامات وهذه الحقبة القديمة.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
مصر تحدد شرطاً "ضرورياً" لتحقيق الاستقرار في المنطقة
07:57 | 2024-11-11
ما سر لقب "الحاج أبو حنان" الذي يطلقه المصريون على ترامب؟
10:59 | 2024-11-06
مصر.. تحطم مروحية ومصرع ضابطين
07:31 | 2024-11-05
بسبب حقن التخسيس.. إصابة فنانة مصرية بـ"شلل في المعدة"
09:08 | 2024-11-04
مصر
الكشف عن مقبرة نادرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
رياضة
45.55%
12:36 | 2024-11-13
المنتخب العراقي يواجه مأزقا كبيرا عشية مباراته ضد الأردن
12:36 | 2024-11-13
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
محليات
19.96%
23:21 | 2024-11-12
السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث
23:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
محليات
18.56%
11:21 | 2024-11-12
ستدفع الأجور من المنزل.. محافظة بغداد توضح الية عمل "خدمة مولدتي"
11:21 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
محليات
15.92%
14:46 | 2024-11-12
الانواء الجوية تحذر: غدا ضباب وانعدام للرؤية
14:46 | 2024-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
Morning Live
وجه العراق المضياف يتجلى في كرم الجمهور العراقي - حلقة ١٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
ناس وناس
قلعة اربيل - الحلقة ١٥٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-14
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
بعد التحري
المـ.خدرات تغزو العراق .. انتشار يفوق قدرة المكافحة - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
من الأخير
البرلمان.. برئيس أصيل وخلاف طويل - حلقة ٣٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
العراق في دقيقة
13-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
استديو Noon
عيد ميلاد الاذاعة 13-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
طل الصباح
فقرة الختام 13-11-2024 | 2024
00:30 | 2024-11-13
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
52 دقيقة
ظاهرة زواج الاقارب في المجتمع العراقي - حلقة ٢٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
جات بالليل
أغاني وأرقام 12-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-12
اخترنا لك
"لا أحد يستمع".. معرض حول الإبادة الجماعية للإيزيديين (صور)
08:13 | 2024-11-14
نصائح لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف
13:23 | 2024-11-13
5 علامات تدل على أن هاتفك مخترق.. احذر منها
11:53 | 2024-11-13
اذا اردت التخلص من الكوابيس اتبع هذه الطريقة.. ما شأن العزلة
08:37 | 2024-11-13
الملح أساسيّ للجسم ولكن!
07:05 | 2024-11-13
كلّ ما يجب أن تعرفه عن سنّ العقل
06:15 | 2024-11-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.