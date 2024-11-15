دراسة تكشف تأثير الجلوس الطويل على صحة الجسم

كما أن الجلوس فترات طويلة يؤثر على تنظيم نسبة السكر في الدم وتفتيت الدهون في الجسم، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" .ووجد العلماء في كولورادو (UC) أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يجلسون فترات أطول، زادت قوة علامات القلبية والتمثيل الغذائي في أجسامهم.وقام فريق من قسم علم الوراثة وعلم الجينوم وعلم المعلومات الحيوية في كولورادو بتتبع ساعات الجلوس والتمارين الأسبوعية لـ 1327 مشاركًا، وكان متوسط أعمارهم 33 عامًا، ووجدوا أنهم جلسوا لمدة 60 ساعة في الأسبوع في المتوسط.وأفاد الباحثون أن أولئك الذين جلسوا لفترات أطول أظهروا ارتفاعًا في مؤشر كتلة الجسم ومخاطر صحية أخرى، حتى عند تلبية الحد الأدنى الموصى به من الإرشادات التي تبلغ حوالي 20 دقيقة يوميًا من التمارين المعتدلة، بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر مكتب العمل القائم حلاً تعويضياً عن مخاطر الجلوس، فقد يكون مضراً بنفس مستوى الجلوس.وتوصل إيمانويل ستاماتاكيس، أستاذ النشاط البدني في أستراليا، في دراسة إلى أن الوقوف لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية وقصور القلب، مبينا ان "الوقوف لفترات طويلة ليس معززًا للصحة، وقد تزيد معه مخاطر أمراض الدورة الدموية".