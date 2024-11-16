بديلة "X".. ماذا تعرف عن منصة "Bluesky" وما ميزاتها؟

وشهدت Bluesky نموًا سريعًا حيث تستقطب حوالي مليون جديد يوميًا مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستخدمين، وبلغ عدد مستخدمي المنصة إلى 16.7 مليون، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم بسرعة في الأيام التالية.وتأسست Bluesky في عام 2019 لكنها كانت متاحة بدعوة فقط حتى شهر فبراير/ شباط 2024 وحققت في يوم واحد نحو 800,000 مستخدم جديد.ووفق "techcrunch" جاء النجاح السريع للمنصة ونموها تزامنًا مع نجاح في الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لموقع "bbc" كان إيلون ماسك المؤيدين له وهذا الأمر أدي إلى انقسام سياسي كبير، أدي إلى مغادرة بعض المستخدمين منصة x احتجاجًا، بينما انضم بعض المستخدمين إلى بلوسكي بحثًا عن بيئة تواصل بديلة.وفي الوقت نفسه تواصل بلوسكي جذب عدد كبير من التنزيلات حول العالم حيث أصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلاً في متجر تطبيقات Apple في المملكة المتحدة.وقد أعلن العديد من المشاهير مثل مغنية البوب ليزو وجريج ديفيز عن انضمامهم للمنصة مع تقليل استخدامهم لـ x أو مغادرتها تمامًا.وعلى الرغم من النمو السريع التي حققته منصة بلوسكي فإنها ستحتاج إلى المزيد من الوقت للتنافس مع منصة x التي يقدر عدد مستخدميها بمئات الملايين، ولكنها بصفة عامة خيارًا جديدًا وجذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن بديل لمنصة x لما حققته من نمو وتشابه في الأداء.ما هو بلوسكي؟بلوسكي هي منصة تواصل اجتماعي تصف نفسها بأنها " وسيلة تواصل اجتماعي كما ينبغي أن تكون رغم أنها تحمل تشابهات بصرية مع منصة أخر مثل x ، تُعرض واجهة بلوسكي مجموعة من الميزات مثل البحث والأِشعارات والصفحة الرئيسية، مما يجعلها مألوفة للمستخدمين.وتتيح Bluesky للمستخدمين إمكانية النشر والتعليق وإعادة النشر والإعجاب بالمحتوى، ومع ذلك تمكن الفكرة الأساسية في ان بلوسكي منصة لا مركزية مما يعني أن المستخدمين يمكنكم استضافة بياناتهم على خوادم أخرى بدلاً من الإعتماد فقط على خوادم الشركة، وهذا يسمح للمستخدمين بالتسجيل باستخدام حساباتهم الخاصة إذا رغبوا ولكن الغالبية العظمى تفضل استخدام حسابات تحمل ".bsky.social" في نهايتها.وتم تأسيس المنصة من قبل جاك دورسي الرئيس السابق لشركة تويتر الذي أراد أن تكون المنصة نسخة لا مركزية من تويتر لا يمتلكها فرد أو كيان واحد، ومع ذلك تنحى دورسي عن مجلس إدارة بلوسكي في شهر مايو/آيار 2024 وقام بحذف حسابه بشكل كامل في شهر سبتمبر/أيلول.وتُدار الآن منصة Bluesky بواسطة الرئيس التنفيذي جاي جرابر، باعتبارها شركة ذات منفعة عامة أمريكية مما يعكس توجهًا جديدًا نحو ملكية أكثر شمولية وتوزيعًا للبيانات.