كيف تفرّق بين شاحن الهاتف الأصلي والمقلّد؟

نيوز – منوعات

يتضمن تحديد شاحن الهاتف المقلّد، مزيجًا من الفحص البصري، واختبار الأداء، والاعتماد على مصادر موثوقة لعمليات الشراء، لتجنب المخاطر لاحقا.

وباتباع بعض النصائح، يمكنك التأكد من أنك تستخدم شاحنًا أصليًا، وبالتالي حماية عمر بطارية جهازك وأدائها وسلامتك الشخصية.

إذا اشتريت شاحنًا للهاتف المحمول من بائع غير موثوق أو شاحن تابع لجهة خارجية غير معتمدة، فقد يكون لديك شاحن مزيف لا يفي بمعايير الدنيا.

وتبلغ تكلفة الشواحن الأصلية من 20 إلى 25 دولارًا لكل منها، فيما تكلف المقلدة أقل من 5 دولارات.

تفتقر لمعايير

وعليك أن تعلم، أنه لا يتم تصميم أو تصنيع المحولات المقلدة لتلبية معايير التي تحمي المستخدمين من مخاطر الصدمات الكهربائية والحرائق.

حتى إن بعض الشواحن المقلدة والرخيصة لا تحتوي على عزل مناسب، ما يعرض المستخدمين لخطر ارتفاع درجة حرارة الشاحن أو الحريق أو الصدمات الكهربائية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث المتعلقة بالصدمات الكهربائية أو الصعق الكهربائي التي ترتبط بشواحن هواتف مقلدة أو رخيصة.

وتشمل المشاكل الشائعة مع المنتجات المقلدة المقابس المزيفة وغير المغطاة، حيث تكون الدبابيس المعدنية مكشوفة، ما قد يعرضك لصدمة كهربائية عند سحب الشاحن من المقبس.

وكذلك، تأتي الشواحن المقلدة والرخيصة بحواف نحيفة أي أقل من مليمتر واحد، تفصل الجهد الكهربائي 220 فولتًا والموجود بداخلها عنك، الأمر الذي قد يرفع من احتمالية الصعق الكهربائي.

وفي السياق عينه، يمكن أن تتسبب الشواحن المقلدة، بنشوب حريق أو بتلف بطارية الهاتف، أو حتى تلف الهاتف بالكامل.

كشف المقلد

رغم أن بعض الشواحن المقلدة قد تشبه إلى حد كبير المنتج الأصلي، إلا أنه توجد مؤشرات يمكن للمستهلكين معاينتها لكشف الشاحن المزيف، مثل:

تصميم الشاحن: يتكون الشاحن الأصلي من قطعتين، هما محول طاقة للحائط، بالإضافة إلى كابل USB لتوصيله بالهاتف.

عدم وجود علامة شهادة UL: يجب أن تكون هذه العلامة بين الدبوسين السفليين على الجانب السفلي من الشاحن.

وبينما يمكن تزوير هذه العلامة بسهولة، إلا أن النص الموجود على الشاحن المقلد يختلف لونه عن الأصلي، وهنا يكمن الفرق.

فرق الوزن: تزن الشواحن الأصلية عادةً أكثر من نظيراتها المزيفة، بسبب العدد الأكبر من المكونات.

دبابيس لامعة: عادة ما تكون الدبابيس الموجودة في الشاحن الحقيقي ذات لمسة نهائية غير لامعة، ولون متناسق ومظهر موحد.

بينما قد تكون اللمسة النهائية اللامعة أو عدم انتظام الحجم أو الشكل، علامات محتملة على أن المنتج مزيف.

المقارنة بالشواحن الأصلية: إذا كانت لديك إمكانية الوصول إلى شاحن أصلي، فقد تكون المقارنة جنبًا إلى جنب مفيدة للغاية.

وفي هذه الحالة قارن بين موضع وحجم وتصميم الشعارات والنصوص واتساق درجات الألوان والتشطيبات، وهو ما لا تستطيع الشواحن المقلدة تقليده بشكل مثالي.

الشراء من مصادر موثوقة: في النهاية، إن أفضل طريقة لضمان حصولك على المنتج الأصلي هو الشراء من تاجر بسمعة حسنة أو من متجر الشركة المصنعة.

وفيما قد ينتهي بك الأمر إلى دفع مبلغ أكبر بشكل قليل، ولكنك ستتمتع براحة البال عند معرفة أنه آمن.