بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟

حدّدت في موعد بدء حظر التجول لغرض اجراء التعداد السكاني والمصادف يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي. فإذا كنت تعمل من المنزل أو لديك أطفال في المنزل بسبب قيود الإغلاق، قد تُواجه صعوبة في خلق أنشطة دائمة لهم كي لا يشعروا بالملل والاستياء.

وفي هذا التقرير، إليك بعض الأنشطة الهادفة والمسلية التي يمكنك القيام بها مع أطفالك في المنزل لكسر الروتين وقضاء وقت ممتع خلال هذه الفترة. وفي الوقت عينه تبقيهم بعيدين عن ضوضاء والبقاء لساعاتٍ طويلة مسمّرين أمام الشاشة.







الخبز والطهي البقاء في المنزل لأيّام نتيجة حظر التجوال ليس بالأمر السّهل، خصوصًا مع الاطفال. وفيما يلي بعض الأنشطة، البعيدة كلّ البعد عن الانترنت، والّتي من شأنها مساعدتك في إشعال بعض الإلهام حول ما يمكنك القيام به مع أطفالك في المنزل للحفاظ على الأمور ممتعة.



خبز كعكة، صنع البيتزا أو غيرها من الوجبات اللذيذة هو وسيلة رائعة لتشجيع طفلك على التعلم عن الطعام والخيارات الصحية، وهو نشاط مثالي عندما تكون محصورًا في المنزل. أي نوع من الطهي يسمح لك باستكشاف الطعام بشكل خاص: تركيبات النكهات المختلفة، الألوان والقوام، ويشجعهم على تجربة أشياء جديدة. كما أنّه وسيلة رائعة للإبداع العملي حيث يمكنك أن تجعل طفلك يستخدم النكهات أو الإضافات لعجينة البيتزا الخاصة به أو خبز كعكة بقوام أو نكهة أو زينة غير تقليدية.



الفنون والحرف اليدوية



قد تبدو الفنون والحرف اليدوية فوضوية، لكنّها في الواقع وسيلة رائعة لجعل طفلك يُعبّر عن نفسه بطريقة إبداعية. يمكنك صنع سلايم، التقاط الصور، أو بناء أشياء باستخدام ليغو وكتل البناء. ليس من الضروري أن تُحدّد مهمة، فقط أخرج بعض الورق والأقلام واطلب منهم أن يرسموا لك صورة. هذه الأنشطة غير محدودة وهي أيضًا طرق رائعة لرؤية كيف يدركون العالم، لذا تأكد من طرح الأسئلة حول إبداعهم الجديد.



كتابة القصص والرسائل



عندما تكون محصورًا في المنزل، شجع الكتابة لتحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة والتواصل. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل طلب منهم كتابة رسالة لصديق، أو الكتابة عن يومهم. وإذا كان طفلك أكبر قليلًا، اطلب منه كتابة قصة عن شيء يحبّه. ستسمح هذه الأنشطة لخيالهم بالتدفق، وستتمكن من مساعدتهم من خلال تقديم كلمات ومفاهيم جديدة.



النشاط البدني



هناك عدد من الأنشطة البدنية التي يمكنك القيام بها أثناء كونك محصورًا في المنزل. لقد قام العديد من المعلمين بنشر دروس التربية البدنية وروتينات الرقص للأطفال على يوتيوب. يمكنك أيضًا العثور على تمارين الذهن واليوغا للأطفال إذا كنت ترغب في نشاط مهدئ. النشاط له فوائد عديدة لك ولطفلك، وخاصة أنّه سيمكنهم من الاستمرار في النمو وتطوير المهارات المعرفية. ولكن الأهم من ذلك، أنّ النشاط سيساعد في تحسين رفاهية طفلك العاطفية وتقليل فرص تعرضه لتقلبات المزاج أو الانفعال. قد تحتاج أيضًا إلى حرق بعض من طاقاته.



ألعاب الكلمات



هناك العديد من ألعاب الكلمات المختلفة، بما في ذلك بنغو القراءة ولعبة الترابط، لكن جميع هذه الألعاب ستساعد طفلك في تحسين مهاراته في القراءة والكتابة وقدراته المعرفية. أثناء القراءة، شجع طفلك على العثور على كلمات داخل أحد كتبه المفضلة. وهذا من شأنه أن يُعزّزمهاراته الإدراكية.