بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟

منوعات

2024-11-19 | 05:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟
1,340 مشاهدة

حدّدت وزارة الداخلية في العراق موعد بدء حظر التجول لغرض اجراء التعداد السكاني والمصادف يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي. فإذا كنت تعمل من المنزل أو لديك أطفال في المنزل بسبب قيود الإغلاق، قد تُواجه صعوبة في خلق أنشطة دائمة لهم كي لا يشعروا بالملل والاستياء.
وفي هذا التقرير، إليك بعض الأنشطة الهادفة والمسلية التي يمكنك القيام بها مع أطفالك في المنزل لكسر الروتين وقضاء وقت ممتع خلال هذه الفترة. وفي الوقت عينه تبقيهم بعيدين عن ضوضاء الانترنت والبقاء لساعاتٍ طويلة مسمّرين أمام الشاشة.

البقاء في المنزل لأيّام نتيجة حظر التجوال ليس بالأمر السّهل، خصوصًا مع الاطفال. وفيما يلي بعض الأنشطة، البعيدة كلّ البعد عن الانترنت، والّتي من شأنها مساعدتك في إشعال بعض الإلهام حول ما يمكنك القيام به مع أطفالك في المنزل للحفاظ على الأمور ممتعة.

الخبز والطهي
 

خبز كعكة، صنع البيتزا أو غيرها من الوجبات اللذيذة هو وسيلة رائعة لتشجيع طفلك على التعلم عن الطعام والخيارات الصحية، وهو نشاط مثالي عندما تكون محصورًا في المنزل. أي نوع من الطهي يسمح لك باستكشاف الطعام بشكل خاص: تركيبات النكهات المختلفة، الألوان والقوام، ويشجعهم على تجربة أشياء جديدة. كما أنّه وسيلة رائعة للإبداع العملي حيث يمكنك أن تجعل طفلك يستخدم النكهات أو الإضافات لعجينة البيتزا الخاصة به أو خبز كعكة بقوام أو نكهة أو زينة غير تقليدية.

الفنون والحرف اليدوية
 

قد تبدو الفنون والحرف اليدوية فوضوية، لكنّها في الواقع وسيلة رائعة لجعل طفلك يُعبّر عن نفسه بطريقة إبداعية. يمكنك صنع سلايم، التقاط الصور، أو بناء أشياء باستخدام ليغو وكتل البناء. ليس من الضروري أن تُحدّد مهمة، فقط أخرج بعض الورق والأقلام واطلب منهم أن يرسموا لك صورة. هذه الأنشطة غير محدودة وهي أيضًا طرق رائعة لرؤية كيف يدركون العالم، لذا تأكد من طرح الأسئلة حول إبداعهم الجديد.

كتابة القصص والرسائل
 

عندما تكون محصورًا في المنزل، شجع الكتابة لتحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة والتواصل. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل طلب منهم كتابة رسالة لصديق، أو الكتابة عن يومهم. وإذا كان طفلك أكبر قليلًا، اطلب منه كتابة قصة عن شيء يحبّه. ستسمح هذه الأنشطة لخيالهم بالتدفق، وستتمكن من مساعدتهم من خلال تقديم كلمات ومفاهيم جديدة.

النشاط البدني
 

هناك عدد من الأنشطة البدنية التي يمكنك القيام بها أثناء كونك محصورًا في المنزل. لقد قام العديد من المعلمين بنشر دروس التربية البدنية وروتينات الرقص للأطفال على يوتيوب. يمكنك أيضًا العثور على تمارين الذهن واليوغا للأطفال إذا كنت ترغب في نشاط مهدئ. النشاط له فوائد عديدة لك ولطفلك، وخاصة أنّه سيمكنهم من الاستمرار في النمو وتطوير المهارات المعرفية. ولكن الأهم من ذلك، أنّ النشاط سيساعد في تحسين رفاهية طفلك العاطفية وتقليل فرص تعرضه لتقلبات المزاج أو الانفعال. قد تحتاج أيضًا إلى حرق بعض من طاقاته.

ألعاب الكلمات
 

هناك العديد من ألعاب الكلمات المختلفة، بما في ذلك بنغو القراءة ولعبة الترابط، لكن جميع هذه الألعاب ستساعد طفلك في تحسين مهاراته في القراءة والكتابة وقدراته المعرفية. أثناء القراءة، شجع طفلك على العثور على كلمات داخل أحد كتبه المفضلة. وهذا من شأنه أن يُعزّزمهاراته الإدراكية.

>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

للنساء فقط

منوعات

أنشطة للأطفال

حظر التجوال

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Play
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
Play
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
Play
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
Play
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
Play
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
Play
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
Play
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
Play
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Play
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
Play
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
Play
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
Play
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
Play
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
Play
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
Play
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
Play
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
Play
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
Play
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
اخترنا لك
الكاكارا.. أكثر أنواع الطيور ذكاء وقدراته استثنائية
10:08 | 2024-11-19
اليوم العالمي للرجال.. جبال بشرية وهذا دورهم في الاسرة
08:54 | 2024-11-19
لم تسمع به من قبل.. ما هو "وضع القفل" المخفي في هاتفك؟
06:53 | 2024-11-19
التعداد السكاني... كيف يختلف بين الدول؟
04:36 | 2024-11-19
الف باء وتايد سومر في مشيغان.. "متحف عراقي صغير" في الولايات المتحدة
04:32 | 2024-11-19
كيف تفرّق بين شاحن الهاتف الأصلي والمقلّد؟
13:15 | 2024-11-18
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.