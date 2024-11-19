بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية لقمة العشرين: ما يحدث بفلسطين غير مقبول
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-506924-638676105939868842.jpeg
بعيدًا عن الانترنت... كيف تقضي وقتًا ممتعًا مع طفلك خلال حظر التجوال؟
منوعات
2024-11-19 | 05:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,340 مشاهدة
حدّدت
وزارة الداخلية
في
العراق
موعد بدء حظر التجول لغرض اجراء التعداد السكاني والمصادف يوم ٢٠ و٢١ من الشهر الحالي. فإذا كنت تعمل من المنزل أو لديك أطفال في المنزل بسبب قيود الإغلاق، قد تُواجه صعوبة في خلق أنشطة دائمة لهم كي لا يشعروا بالملل والاستياء.
وفي هذا التقرير، إليك بعض الأنشطة الهادفة والمسلية التي يمكنك القيام بها مع أطفالك في المنزل لكسر الروتين وقضاء وقت ممتع خلال هذه الفترة. وفي الوقت عينه تبقيهم بعيدين عن ضوضاء
الانترنت
والبقاء لساعاتٍ طويلة مسمّرين أمام الشاشة.
البقاء في المنزل لأيّام نتيجة حظر التجوال ليس بالأمر السّهل، خصوصًا مع الاطفال. وفيما يلي بعض الأنشطة، البعيدة كلّ البعد عن الانترنت، والّتي من شأنها مساعدتك في إشعال بعض الإلهام حول ما يمكنك القيام به مع أطفالك في المنزل للحفاظ على الأمور ممتعة.
الخبز والطهي
خبز كعكة، صنع البيتزا أو غيرها من الوجبات اللذيذة هو وسيلة رائعة لتشجيع طفلك على التعلم عن الطعام والخيارات الصحية، وهو نشاط مثالي عندما تكون محصورًا في المنزل. أي نوع من الطهي يسمح لك باستكشاف الطعام بشكل خاص: تركيبات النكهات المختلفة، الألوان والقوام، ويشجعهم على تجربة أشياء جديدة. كما أنّه وسيلة رائعة للإبداع العملي حيث يمكنك أن تجعل طفلك يستخدم النكهات أو الإضافات لعجينة البيتزا الخاصة به أو خبز كعكة بقوام أو نكهة أو زينة غير تقليدية.
الفنون والحرف اليدوية
قد تبدو الفنون والحرف اليدوية فوضوية، لكنّها في الواقع وسيلة رائعة لجعل طفلك يُعبّر عن نفسه بطريقة إبداعية. يمكنك صنع سلايم، التقاط الصور، أو بناء أشياء باستخدام ليغو وكتل البناء. ليس من الضروري أن تُحدّد مهمة، فقط أخرج بعض الورق والأقلام واطلب منهم أن يرسموا لك صورة. هذه الأنشطة غير محدودة وهي أيضًا طرق رائعة لرؤية كيف يدركون العالم، لذا تأكد من طرح الأسئلة حول إبداعهم الجديد.
كتابة القصص والرسائل
عندما تكون محصورًا في المنزل، شجع الكتابة لتحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة والتواصل. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل طلب منهم كتابة رسالة لصديق، أو الكتابة عن يومهم. وإذا كان طفلك أكبر قليلًا، اطلب منه كتابة قصة عن شيء يحبّه. ستسمح هذه الأنشطة لخيالهم بالتدفق، وستتمكن من مساعدتهم من خلال تقديم كلمات ومفاهيم جديدة.
النشاط البدني
هناك عدد من الأنشطة البدنية التي يمكنك القيام بها أثناء كونك محصورًا في المنزل. لقد قام العديد من المعلمين بنشر دروس التربية البدنية وروتينات الرقص للأطفال على يوتيوب. يمكنك أيضًا العثور على تمارين الذهن واليوغا للأطفال إذا كنت ترغب في نشاط مهدئ. النشاط له فوائد عديدة لك ولطفلك، وخاصة أنّه سيمكنهم من الاستمرار في النمو وتطوير المهارات المعرفية. ولكن الأهم من ذلك، أنّ النشاط سيساعد في تحسين رفاهية طفلك العاطفية وتقليل فرص تعرضه لتقلبات المزاج أو الانفعال. قد تحتاج أيضًا إلى حرق بعض من طاقاته.
ألعاب الكلمات
هناك العديد من ألعاب الكلمات المختلفة، بما في ذلك بنغو القراءة ولعبة الترابط، لكن جميع هذه الألعاب ستساعد طفلك في تحسين مهاراته في القراءة والكتابة وقدراته المعرفية. أثناء القراءة، شجع طفلك على العثور على كلمات داخل أحد كتبه المفضلة. وهذا من شأنه أن يُعزّزمهاراته الإدراكية.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. مباراة العراق والأردن وتوصيات خاصة بيومي حظر التجوال
11:27 | 2024-11-14
نشرة السومرية.. التعداد السكاني يدخل العراق في حالة انذار والخلافات تعرقل مسار البرلمان
11:21 | 2024-11-18
حالة الإنذار "ج" في العراق خلال حظر التجوال وهذه الفئات المستثناة (فيديو)
05:45 | 2024-11-18
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية
08:51 | 2024-11-17
للنساء فقط
منوعات
أنشطة للأطفال
حظر التجوال
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
محليات
50.33%
10:18 | 2024-11-18
لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة
10:18 | 2024-11-18
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
محليات
18.11%
06:09 | 2024-11-18
محافظة كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء
06:09 | 2024-11-18
حقيقة اعلان عطلة رسمية في العراق؟
محليات
16.34%
10:01 | 2024-11-18
حقيقة اعلان عطلة رسمية في العراق؟
10:01 | 2024-11-18
الأنواء الجوية تصدر تنبيها عاجلا للعراقيين: احذروا المنطقة الحمراء
محليات
15.22%
09:00 | 2024-11-18
الأنواء الجوية تصدر تنبيها عاجلا للعراقيين: احذروا المنطقة الحمراء
09:00 | 2024-11-18
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
الأكثر مشاهدة
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
Morning Live
ما هي ثقافة العيب وكيف تؤثر على اختيارات العمل لدى الشباب؟ - حلقة ١٥٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - الحلقة ١٥٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-19
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
من الأخير
سحابة ترامب الممطرة ومظلة المقاومة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
العراق في دقيقة
18-11-2024 | 2024
13:30 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
منتدى سومر
توققات المباراة بين العراق والأردن 18-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-18
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
استديو Noon
سؤال وجواب 18-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
صباحكم أحلى مع سلمى
ما هو السبب المقنع لكراهيتك؟ 18-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-18
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
خط أحمر
ترويج مواد غير قانونية وخلاف خطير حول فتاة - الحلقة ٢٢ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-17
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
جات بالليل
صدمة الجماهير 17-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-17
اخترنا لك
الكاكارا.. أكثر أنواع الطيور ذكاء وقدراته استثنائية
10:08 | 2024-11-19
اليوم العالمي للرجال.. جبال بشرية وهذا دورهم في الاسرة
08:54 | 2024-11-19
لم تسمع به من قبل.. ما هو "وضع القفل" المخفي في هاتفك؟
06:53 | 2024-11-19
التعداد السكاني... كيف يختلف بين الدول؟
04:36 | 2024-11-19
الف باء وتايد سومر في مشيغان.. "متحف عراقي صغير" في الولايات المتحدة
04:32 | 2024-11-19
كيف تفرّق بين شاحن الهاتف الأصلي والمقلّد؟
13:15 | 2024-11-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.