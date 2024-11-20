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كيف تجعل هاتفك الخلوي يذكر اسم المتصل؟

منوعات

2024-11-20 | 09:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف تجعل هاتفك الخلوي يذكر اسم المتصل؟
682 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
تتمتع الهواتف المحمولة اليوم بميزات مختلفة لسهولة الوصول، وهي مصممة لمنح المستخدمين تجربة سلسة وأكثر مرونة.

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إحدى هذه الأدوات هي السماح للهاتف الخلوي بالإبلاغ عن اسم أو رقم الشخص الذي يتصل بك عبر مكبر الصوت.
 
وهذه الميزة مفيدة في مواقف متعددة، خاصة عند استخدام سماعات الرأس أو القيادة أو لضعاف البصر.
 
وفيما يلي نوضح كيفية تفعيل هذه الأداة على كل من "Android" و"iOS"، بالإضافة إلى فوائد استخدامها، بحسب موقع "إنفوباي".
 
كيفية تفعيل إعلان المكالمات على الأندرويد
 
يمكن لمستخدمي "Android" الوصول إلى ميزة الإعلان عن المكالمات من خلال تطبيق "Google Phone"، الذي عادةً ما يأتي مثبتًا مسبقًا على معظم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل هذا.
 
ويتيح هذا الخيار، المسمى "إعلان معرف المتصل"، للهاتف الخلوي أن يقول بصوت عالٍ من المتصل، دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة. ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:
 
• افتح تطبيق الهاتف على جهاز Android الخاص بك.
 
• اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى القائمة.
 
• حدد "الإعدادات".
 
• قم بالتمرير والنقر فوق خيار "الإعلان عن معرف المتصل".
 
• اختر من بين الخيارات المتاحة: "دائمًا" أو "فقط عند استخدام سماعات الرأس".
 
إذا قمت بتحديد الخيار "دائمًا"، فسيعلن الهاتف الخلوي عن المكالمة الواردة في أي موقف، سواء من خلال مكبر الصوت أو سماعات الرأس.
 
ومع ذلك، إذا اخترت "فقط عند استخدام سماعات الرأس"، فلن يتم سماع الإعلان إلا عندما تكون سماعات الرأس متصلة بالجهاز.
 
كيفية تفعيل إعلان المكالمات على نظام "iOS"
 
يمكن لمستخدمي "iPhone" أيضًا الاستفادة من هذه الميزة باستخدام "Siri"، المساعد الصوتي من "Apple"، كما يقدم بعض خيارات التخصيص الإضافية. ولإعداد هذه الميزة على جهاز "iOS"، اتبع الخطوات التالية:
 
• انتقل إلى "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.
 
• اضغط على "سيري والبحث".
 
• حدد "الإعلان عن المكالمات".
 
• اختر من بين الخيارات: "دائمًا" أو "سماعات الرأس والسيارة" أو "سماعات الرأس فقط".
 
إذا حددت "دائمًا"، فسوف يتعرف "Siri" على المكالمة الواردة وينطق اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفها بصوت عالٍ.
 
بالإضافة إلى ذلك، سيسألك ما إذا كنت تريد قبول المكالمة أو رفضها باستخدام أمر صوتي.
 
ويحصر خيار "سماعات الرأس والسيارة" الإعلانات عند استخدام "AirPods" أو الاتصال بـ "CarPlay". بينما يقوم خيار "سماعات الرأس فقط" بتقييد الميزة على الأوقات التي ترتدي فيها سماعات الرأس.
 
فوائد استخدام إعلانات المكالمات على هاتفك الخلوي
 
ميزة الإعلان عن المكالمة مفيدة في مواقف مختلفة، فإذا كنت تستخدم سماعات الرأس، فلن تضطر بعد الآن إلى إخراج هاتفك الخلوي من جيبك أو الاقتراب من الجهاز لمعرفة من يتصل بك. وهذا يوفر الوقت ويسهل اتخاذ القرار بشأن الرد على مكالمة أو تجاهلها دون مقاطعة ما تفعله.
 
وفائدة رئيسية أخرى هي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية، حيث إنها تسمح لهم بإدارة مكالماتهم دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة. وبالمثل، فهي ميزة يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة أثناء القيادة، حيث توفر مستوى إضافيًا من الأمان عن طريق تجنب عوامل تشتيت الانتباه.

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