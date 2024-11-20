كيف تجعل هاتفك الخلوي يذكر اسم المتصل؟

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تتمتع الهواتف المحمولة اليوم بميزات مختلفة لسهولة الوصول، وهي مصممة لمنح المستخدمين تجربة سلسة وأكثر مرونة.

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إحدى هذه الأدوات هي السماح للهاتف الخلوي بالإبلاغ عن اسم أو رقم الشخص الذي يتصل بك عبر مكبر الصوت.

وهذه الميزة مفيدة في مواقف متعددة، خاصة عند استخدام سماعات أو القيادة أو لضعاف البصر.

وفيما يلي نوضح كيفية تفعيل هذه الأداة على كل من "Android" و"iOS"، بالإضافة إلى فوائد استخدامها، بحسب موقع "إنفوباي".

كيفية تفعيل على الأندرويد

يمكن لمستخدمي "Android" الوصول إلى ميزة عن من خلال تطبيق "Google Phone"، الذي عادةً ما يأتي مثبتًا مسبقًا على معظم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل هذا.

ويتيح هذا الخيار، المسمى "إعلان المتصل"، للهاتف الخلوي أن يقول بصوت عالٍ من المتصل، دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة. ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق الهاتف على جهاز Android الخاص بك.

• اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى القائمة.

• حدد "الإعدادات".

• قم بالتمرير والنقر فوق خيار "الإعلان عن المتصل".

• اختر من بين الخيارات المتاحة: "دائمًا" أو "فقط عند استخدام سماعات الرأس".

إذا قمت بتحديد الخيار "دائمًا"، فسيعلن الهاتف الخلوي عن المكالمة الواردة في أي موقف، سواء من خلال مكبر الصوت أو سماعات .

ومع ذلك، إذا اخترت "فقط عند استخدام سماعات الرأس"، فلن يتم سماع إلا عندما تكون سماعات متصلة بالجهاز.

كيفية تفعيل على نظام "iOS"

يمكن لمستخدمي "iPhone" أيضًا الاستفادة من هذه الميزة باستخدام "Siri"، المساعد الصوتي من "Apple"، كما يقدم بعض خيارات التخصيص الإضافية. ولإعداد هذه الميزة على جهاز "iOS"، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

• اضغط على "سيري والبحث".

• حدد "الإعلان عن المكالمات".

• اختر من بين الخيارات: "دائمًا" أو "سماعات والسيارة" أو "سماعات فقط".

إذا حددت "دائمًا"، فسوف يتعرف "Siri" على المكالمة الواردة وينطق اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفها بصوت عالٍ.

بالإضافة إلى ذلك، سيسألك ما إذا كنت تريد قبول المكالمة أو رفضها باستخدام أمر صوتي.

ويحصر خيار "سماعات والسيارة" الإعلانات عند استخدام "AirPods" أو الاتصال بـ "CarPlay". بينما يقوم خيار "سماعات فقط" بتقييد الميزة على الأوقات التي ترتدي فيها سماعات .

فوائد استخدام إعلانات على هاتفك الخلوي

ميزة عن المكالمة مفيدة في مواقف مختلفة، فإذا كنت تستخدم سماعات الرأس، فلن تضطر بعد الآن إلى إخراج هاتفك الخلوي من جيبك أو الاقتراب من الجهاز لمعرفة من يتصل بك. وهذا يوفر الوقت ويسهل اتخاذ القرار بشأن الرد على مكالمة أو تجاهلها دون مقاطعة ما تفعله.

وفائدة رئيسية أخرى هي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية، حيث إنها تسمح لهم بإدارة مكالماتهم دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة. وبالمثل، فهي ميزة يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة أثناء القيادة، حيث توفر مستوى إضافيًا من الأمان عن طريق تجنب عوامل تشتيت الانتباه.