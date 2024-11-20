بعد فيديو "تيك توك".. مراهق ينهي حياة شقيقته بـ21 طعنة

وكانت بمديرية سوهاج، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على طفلة بعمر ثماني سنوات وبها عدة طعنات متفرقة بالجسد .وعلى الفور انتقلت لمكان الحادث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتهم هو شقيق الطفلة، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وقـتـل شقيقته؛ نظرا لانفصال والديه منذ 4 سنوات .وأُلقى القبض على المتهم بـقـتـل شقيقته بـ 21 طعنة، وأوضح خلال التحقيقات أنه تأثر بمشاهد العنف التي كان يشاهدها على تطبيق تيك توك.