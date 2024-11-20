ليس الجمال أو الذكاء.. ما هي أكثر سمة جذابة في الإنسان؟

دراسة نُشرت في مجلة "British Journal of Social Psychology" أظهرت أن الجاذبية الفسيولوجية مرتبطة بشكل أساسي بالتعامل بلطف وكرم مع الآخرين، أي بما يُعرف بالسلوكيات الاجتماعية الإيجابية مثل مساعدة الآخرين والتصرف بلطف.على الرغم من أن الدراسات السابقة كانت تركز على عوامل مثل تناسق الوجه، الثقة بالنفس، ومهارات التواصل كعوامل تؤثر في الشخص، إلا أن هذا البحث سلط الضوء على جانب لم يكن محل اهتمام كبير من قبل: تأثير السلوك الاجتماعي الإيجابي، أو ما يسمى بـ "البرو سوشاليتيك" (التصرفات التي تهدف إلى مساعدة الآخرين) في تقييم الجمال.وتشير الدراسة التي شملت 4,192 مشاركًا إلى أن الأشخاص الذين أظهروا سلوكًا اجتماعيًا إيجابيًا، مثل الابتسام والمساعدة في العمل التطوعي، تم تقييمهم على أنهم أكثر جاذبية بغض النظر عن مظهرهم الجسدي.وفي المقابل، تبين أن تأثير الصفات الأخرى مثل الذكاء أو حس الفكاهة على الجاذبية أقل بكثير مقارنة بتأثير اللطف والكرم.كما أشار الخبراء إلى أن الدراسة تبرز أهمية السلوك الاجتماعي الجيد في العلاقات الإنسانية وكيف أن تصرفات مثل التعاون واللطف تؤثر بشكل مباشر على الطريقة التي يتم بها تقييم المظهر الخارجي للشخص.أكد الباحثون أن اللطف له دور مركزي في تحديد الجمال، معتبراً أن التصرفات الاجتماعية الإيجابية يمكن أن تُحسن صورة الشخص بشكل ملحوظ وتجعله أكثر جاذبية في نظر الآخرين.