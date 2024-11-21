أصغر وزراء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يسهم هؤلاء القادة النشطون ذوو الخبرات المتنوعة، بدءًا من الرياضيين إلى الدبلوماسيين المخضرمين، ممن هم دون الـ35 عامًا وفقًا للبيانات المتاحة، في تشكيل مستقبل المنطقة.

شما بنت سهيل بن فارس المزروعي



المنصب: وزيرة تنمية المجتمع

الدولة: الإمارات



وبالإضافة إلى كونها أول طالبة إماراتية تحصل على منحة رودز ترأست مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومجلس أمناء زايد. وقد كلفت المزروعي بمهام رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف للمناخ الثامن والعشرين COP28 إلى جانب عضوية اللجنة العليا للمؤتمر. كذلك شغلت سابقا منصب رئيس مركز الشباب . شغلت المزروعي في سن 22 عامًا. منصب وزيرة لشؤون الشباب. في فبراير/ شباط 2016، لتصبح أصغر وزيرة في العالم. وفي فبراير/ شباط 2023 تولت المزروعي 30 عاما، منصب وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات بموجب تعديل وزاري.وبالإضافة إلى كونها أول طالبة إماراتية تحصل على منحة رودز ترأست مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومجلس أمناء زايد. وقد كلفت المزروعي بمهام رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف للمناخ الثامن والعشرين COP28 إلى جانب عضوية اللجنة العليا للمؤتمر. كذلك شغلت سابقا منصب رئيس مركز الشباب .





ياسين المهدي وليد



المنصب: وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

الدولة: الجزائر

قبل توليه منصبه الحالي في سبتمبر/ أيلول 2022، شغل وليد، 31عامًا، منصب وزير منتدب للوزير مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. كما انضم لاول مرّة إلى حكومة الرئيس تبون عام 2020، بوصفه أصغر وزير مسؤول عن الشركات الناشئة. حيث تولى المنصب في سن 26 عاما فقط. وفي ينابر/ كانون الثاني 2024، اطلق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولائية. بالإضافة إلى منصتها الرقمية لتسهيل الحصول على بطاقة مقاول مستقل. ويُعد وليد مناصرًا لجهود الجزائر في خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال في جميع انحاء افريقيا، مشددًا على ضرورة بقاء الشركات الناشئة الأفريقية داخل القارة. في حين يحمل وليد درجة الدكتوراه التنفيذية في السباسات العامة.







خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني



المنصب: وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)

الدولة: قطر

في عام 2015، عين آل ثاني، 33 عامًا، ضابطا في قوة الأمن الداخلي (لخويا). وقد شارك في دورات تدريبية عسكرية أقيمت في قطر وأميركا وفرنسا حتى عام 2018. وفي عام 2020، عين عضوًا في مجلس الأمن الوطني، واللجنة التسبيرية للجنة العليا للمشاريع والارت، واللجنة الإشرافية على أول انتخابات لمجلس الشورى عام 2021. وخلال إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، شغل العديد من المناصب، مثل: مساعد رئيس عمليات وسلامة البطولة. وقائد عمليات أمن

البطولة، ورئاسة الفريق الوطني لإدارة المخاطر. وفي مارس/ آذار 2023، عيّن آل ثاني وزيرًا للداخلية.



شخبوط بن نهيان آل نهيان



المنصب: وزير بوزارة الخارجية

الدولة: الإمارات

تولى آل نهيان، 33 عامًا، منصبه الحالي في فبراير/ صياط 2021، وهو عضو في مجلس الوزراء. كما شغل سابقًا منصب سفير الإمارات في السعودية بين عامي 2017 و2021.

ونظرًا لشغفه بالفروسية، ترأس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بين عامي 2015 و2016، في حين حصل آل نهيان على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في عام 2017. ودرس سابقًا في أكاديمية ساندهيرست الملكية العسكرية كذلك تلفى تدريبًا عمليًا في صحيفة ((The National عام 2011، قبل انتقاله إلى بنك سناندرد تشارترد أبوظبي. وشركة مبادلة للاستثمار في عام 2012.



ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد



المنصب: وزير الثقافة والرياضة والشباب

الدولة: عُمان

عين آل سعيد، 34 عامًا، أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان بموجب مرسوم سلطاني، في بناير/ كانون الثاني 2021، بعد شغله منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب منذ عام 2020. واحتفالًا بيوم الشباب العماني في 26 أكتوبر/ تشرين 2024. أعلن الوزير عن خطط لتدشين فروع جديدة لمركز الشباب في الداخلية، ومسندم، وجنوب الشرقية.

عمر بن سلطان العلماء



المنصب: وزير للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد

الدولة: الإمارات

أصبح العلماء 34 عامًا، أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017.

وبحلول يوليو/ تموز 2020، توسعت مهامه لتشمل الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

في عام 2023، أسند إليه منصب مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء في وزارة مجلس الوزراء، كما عين مديرًا عامًا لمكتب ولي عهد دبي. بالإضافة إلى ذلك، يشغل العلماء العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك: عضوية مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونائب العضو المنتدب للمؤسسة، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات. وعضوية المجلس الاستشاري لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.