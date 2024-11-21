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العقرب: من الهدوء إلى الانفراجات في أسبوع مليء بالفرص!
منوعات
2024-11-21 | 08:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
138 مشاهدة
مع نهاية شهر برج العقرب، تستمرّ تأثيرات الاحداث الايجابية على هذا البرج، إليكم ما كشفته الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي عبر
السومرية
.
مع نهاية شهر برج العقرب، تستمرّ تأثيرات الاحداث الايجابية على هذا البرج، إليكم ما كشفته الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي عبر
السومرية
.
تتوقّع الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي أنّه مع بداية الشهرالشمسي الجديد مع الشمس وعطارد في البيت الثاني، سيكون هناك الكثير من
الأخبار
الجميلة. الكواكب تحمل إيجابيات كثيرة وتسهيلات، لذا من المفروض أن تمشي مع الموجة الحلوة وتجتهد للحصول على نتائج مرضية. وجود الكواكب في بيت المال يعني دعم مادي، خاصة مع وجود المثلثات الفلكية من زحل ونبتون في الحوت، مما يمنحك إيجابيات كبيرة.
تبدأ الأمور بشكل ممتاز مع وجود القمر في
العذراء
يومي السبت والأحد، حيث يرمز القمر في
العذراء
إلى القوة والدعم والمساعدة، بالإضافة إلى النجاح في جميع المساعي من خلال
التعاون
مع الآخرين. هذه الأيام مهمة لتسهيل اللقاءات والاطلالات الاجتماعية، مما
يزيد
من إشراقتك وجاذبيتك. حضر نفسك لانفراجات وتطورات إيجابية.
ينتقل القمر إلى الميزان بين الاثنين والأربعاء، مما يعني دخولك في فترة ركود. كن حذرًا، فهذه الأيام تتطلب الهدوء لاستجماع الطاقة والابتعاد عن المشاكل والأماكن الخطرة. لا تضع نفسك في مواقف صعبة ولا تجازف، وكن منتبهًا من وعكة صحية. هذه الفترة تشير إلى أزمات وتردد وجمود، وقد تواجه خيبة أمل كبيرة على الصعيد الصحي والمعنوي والدراسي. كن حذرًا ولا تحسم الأمور.
لكن الأمور ستتغير كليًا عندما ينتقل القمر إلى برجك يومي الخميس والجمعة. ستكون الأجواء رائعة، وفترة مهمة لاتخاذ القرارات وتسهيل الأمور. ستتوضح الصورة، وستحصل على القدرة لحسم الأمور العالقة وتصحيحها.
أمّا على الصعيد العاطفي، فستشهد علاقة تفاهم وانسجام مع الشريك، يسودها الاحترام المتبادل. الرومانسية التي تحبها ستخيم على علاقاتك، حيث يحيطك كوكب الزهرة من برج
الجدي
بالحب والانسجام. ستشتد الرغبات لتعيش قصة حب خاصة، خاصّة للعازبين. سيكون هذا أسبوعًا رومانسيًا تختفي خلاله التشنجات، وستجد توازنك، حيث ستتعاطف مع الحبيب إلى أقصى الدرجات، ويتعاطف بدوره معك.
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