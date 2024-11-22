بقوة 1600 حصان.. ما هي أسرع سيارة في العالم؟

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أصبحت سيارة Bugatti Mistral W16 السيارة الأسرع في العالم، وتمكنت السيارة المكشوفة القوية من الوصول إلى سرعة 453.91 كم/ساعة.

وتم التوصل إلى هذه السرعة القياسية خلال مسار اختبار لهذا الصنف من في ألمانيا، وفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي.

ويتم تشغيل السيارة المكشوفة بوغاتي W16 بسعة 8 لتر وأربعة شواحن توربيني، وبمحرك بقوة 1600 حصان.

لكن التقرير أشار إلى أن "السيارة لم تحقق الرقم القياسي للسرعة بشكل رسمي، حيث ينبغي عليها إتمام الاختبار وقطع المسافة في الاتجاهين للتأكد من مدى قدرتها على التأقلم مع عوامل الريح".

وأضاف التقرير أنه "على الرغم من أن الرقم القياسي ليس رسميًا، فإن بلوغ السيارة ما يقرب من 500 كم / ساعة يظل إنجازًا في ظل عدم وجود سقف محدد لسرعة السيارات".

وفي اختبار السرعة هذا، ارتدى سائق الاختبار، آندي والاس، الذي فاز بسباق "لومان 24 ساعة"، خوذة، ومن المرجح أنه كان لديه أيضًا سدادات أذن نظرًا للحجم المحدد الذي وصلت إليه السيارة عند هذا المستوى العالي من سرعة الطريق"، وفقا للتقرير.